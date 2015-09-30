中国央行：8月外汇储备中的证券类资产减少千亿美元 黄金略增52万盎司

路透北京9月30日 - 中国央行周三公布的数据显示，8月中国外汇储备中的证券类资产较上月大幅减少955亿美元，同期的黄金储备则略增52万盎司。以上变动是导致8月末中国外汇储备环比下降939亿美元的主要原因。

数据同时显示，8月末中国外汇储备中的货币和存款总额较上月略增了15.7亿美元，总量为220.82亿。

人民银行9月8日已公布的外汇储备数据为下降939亿美元，并同时做出说明称，外汇储备的变动是多重因素综合作用结果，未来有所增减也是正常的。

央行当时并进一步对8月份单月变动做出解释，称8月主要的影响因素有三方面：一是央行在外汇市场进行操作，向市场提供外汇流动性；二是外汇储备委托贷款项目在8月份进行了一些资金提款；三是8月份国际市场一些主要金融资产价格出现不同程度回调。（完）