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中国财经 | 2016年 1月 12日 星期二 17:35 BJT

中国央行：第二批境外央行类机构完成备案 正式进入中国银行间外汇市场

路透北京1月12日 - 中国人民银行周二称，第二批境外央行类机构完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，有利于稳步推动中国外汇市场对外开放。

刊登在央行网站的新闻稿称，第二批境外央行类机构包括印度储备银行、韩国银行、新加坡金管局、印度尼西亚银行、国际清算银行、国际金融公司。

以上境外央行类机构各自选择了直接成为中国银行间外汇市场境外会员、由中国银行间外汇市场会员代理和由中国人民银行代理中的一种或多种交易方式，并选择即期、远期、掉期、货币掉期和期权中的一个或多个品种进行人民币外汇交易。

截至目前，共有13家境外央行类机构完成备案，正式进入中国银行间外汇市场。

去年11月，首批境外央行类机构包括香港金融管理局、澳大利亚储备银行等七家正式进入中国银行间外汇市场。(完)

更多细节，点选央行网站(here)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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