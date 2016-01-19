中国央行对汇率管理的“爬行钉住”缺陷很多 要加强资本管制--专家

路透上海1月19日 - 21世纪经济报道周二援引原中国央行货币政策委员会委员余永定指出，目前央行对汇率管理的“爬行钉住”缺陷很多，应该放弃；除调整汇率政策、汇率制度外，另一个非常重要措施就是加强资本管制；此外尽可能增加汇率的灵活性，让人民币钉住宽幅波动的货币篮子。

身为中国社会科学院学部委员的余永定并称，当前需要讨论的不是人民币贬值的利弊，而是如何避免人民币贬值导致市场恐慌、出现超调，尽量减少人民币贬值的负面影响。

“人民币此轮急跌是2015年8月13日以来积累的贬值压力的突然释放。如果贬值压力无法随时释放，人民币的此轮下跌不是第一次，也不会是最后一次。”余永定表示。

余永定并指出，自去年8月以来，央行对汇率的管理，被许多外国投行称之为“爬行钉住”。央行希望通过这种方式打破贬值预期。但它只能打破近期的贬值预期，无法打破中期、长期的贬值预期，因为中、长期的贬值预期是由基本面决定的，即便这些预期是对基本面的错误解释形成的。

他认为，汇率稳定能抑制受贬值预期影响的一部分资本外流（有些外流躲在经常项目里），但也可能加速受贬值预期影响的另一部分资本外流。例如，汇率稳定可以打击卖空人民币活动，但稳定的汇率却降低了资本外逃成本、甚至鼓励资本外逃。因而，汇率维稳的结果很可能是增加而不是减少贬值压力。

他称，如果经济基本面没有改善，趁人民币还没贬值之前转移资金的人越来越多，资本外流就会越来越严重，人民币贬值的压力就会越来越大。

余永定并认为，鉴于目前许多制度性缺陷，资本管制是稳定金融市场的有效办法。在大力宣传和推进资本项目自由化多年之后，重新加强资本管制是令人遗憾的。但可能没有更好的选择。央行审时度势、加强资本管制的大方向是正确的。但对于已有的规则不能轻易改变，重要的是严格执行现存的管制措施。

对于央行已经采取多种措施干预汇市，特别是离岸人民币市场的做空行为，余永定指出，离岸市场的动荡，再次说明，中国必须解决经济体制改革、金融市场改革、汇率制度改革等一系列问题，人民币国际化才能持续、健康发展，离岸市场才能真正有助于中国金融资产配置的优化而不是沦为投机者的乐园。现在离岸市场上的许多问题其实是中国自己过于急于推动人民币国际化和资本项目自由化造成的。以本次动荡很可能是人民币国际化进程必将进入低潮期的标志。

此外，对于人民币的贬值的利弊，余永定认为，当年中国需要克服“升值恐惧症”，现在中国需要克服“贬值恐惧症”。

他指出，人民币贬值，确实可能引起国际上的强烈反应，有些国家甚至可能会攻击中国发动“货币战争”。中国必须理直气壮地说明，人民币贬值是市场力量作用的结果，不是央行操纵的结果，对中国的攻击是完全没有道理的。中国不仅应该耐心解释自己的政策，而且应该积极参与区域性或全球性的金融与货币合作，加强与其他国家的宏观经济政策和汇率政策协调。（完）