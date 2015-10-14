中国央行近期拟延长银行间外汇交易时间 覆盖欧洲交易时段--消息（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透北京10月14日 - 三位消息人士周三透露，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，目前收盘时间为16:30。此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，推动外汇市场对外开放。
市场人士并指出，央行此举更重要的是方便境外参与者进入，加速中国外汇市场融入全球汇市，并有意为人民币争取纳入IMF（国际货币基金组织）的SDR（特别提款权）篮子铺路。
“（外汇交易）延长到(晚上)11点半，覆盖欧洲交易时段。”一位接近央行的权威人士称，该政策应该很快就会出台。
招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，延长交易时段有利于在岸价格填补夜间时段真空，完善人民币价格发现机制，加强离、在岸市场的互动，某种程度上也便利了企业开展外汇业务。
“延长交易时段后，夜盘交易时间在刚开始可能不会有人做的，客户也不会，银行的网店也不允许开那么晚，自营不太会，因为这些需求日盘都能解决，这主要也是为了加入SDR的政治意图。”一家外资行交易员称。
他并称，延长交易时段初期不会对市场有什么太大影响，可能美国开盘那边，出数据的时候会有一些影响，但汇率走向还是央行盯着的。
路透已就此事联系中国央行，但暂未获得其评论。
有银行交易主管称，“这是人民币国际化必须的（步骤），关键应是外汇交易中心系统设置好就可以了。”
中国央行副行长易纲8月中在完善人民币对美元中间价报价吹风会上曾表示，未来要加快推动外汇市场对外开放，包括考虑延长外汇交易时间，研究在伦敦、甚至纽约开市后，可以有怎么样更好的衔接，促进形成境内外一致的人民币汇率。
另有交易人士指出，此前中国外汇交易中心在进行c-swap系统升级的时候已预留空间，一度将有效时间改为23:30，虽然后来被改回目前的收盘时间，但可见外汇交易中心在技术上已为延长交易时段做好了准备；而现在不少银行已开始为外汇交易夜盘做准备。
中国央行此前曾发布公告称，境外央行类机构进入中国银行间外汇市场有三种途径，交易方式包括询价方式和撮合方式，无额度限制。（完）
(发稿 路透中文部)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。