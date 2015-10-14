中国央行近期拟延长银行间外汇交易时间 覆盖欧洲交易时段--消息（更新版）

（新增更多评论）

路透北京10月14日 - 三位消息人士周三透露，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，目前收盘时间为16:30。此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，推动外汇市场对外开放。

市场人士并指出，央行此举更重要的是方便境外参与者进入，加速中国外汇市场融入全球汇市，并有意为人民币争取纳入IMF（国际货币基金组织）的SDR（特别提款权）篮子铺路。

“（外汇交易）延长到(晚上)11点半，覆盖欧洲交易时段。”一位接近央行的权威人士称，该政策应该很快就会出台。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，延长交易时段有利于在岸价格填补夜间时段真空，完善人民币价格发现机制，加强离、在岸市场的互动，某种程度上也便利了企业开展外汇业务。

“延长交易时段后，夜盘交易时间在刚开始可能不会有人做的，客户也不会，银行的网店也不允许开那么晚，自营不太会，因为这些需求日盘都能解决，这主要也是为了加入SDR的政治意图。”一家外资行交易员称。

他并称，延长交易时段初期不会对市场有什么太大影响，可能美国开盘那边，出数据的时候会有一些影响，但汇率走向还是央行盯着的。

路透已就此事联系中国央行，但暂未获得其评论。

有银行交易主管称，“这是人民币国际化必须的（步骤），关键应是外汇交易中心系统设置好就可以了。”

中国央行副行长易纲8月中在完善人民币对美元中间价报价吹风会上曾表示，未来要加快推动外汇市场对外开放，包括考虑延长外汇交易时间，研究在伦敦、甚至纽约开市后，可以有怎么样更好的衔接，促进形成境内外一致的人民币汇率。

另有交易人士指出，此前中国外汇交易中心在进行c-swap系统升级的时候已预留空间，一度将有效时间改为23:30，虽然后来被改回目前的收盘时间，但可见外汇交易中心在技术上已为延长交易时段做好了准备；而现在不少银行已开始为外汇交易夜盘做准备。

中国央行此前曾发布公告称，境外央行类机构进入中国银行间外汇市场有三种途径，交易方式包括询价方式和撮合方式，无额度限制。（完）