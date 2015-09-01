（重发）中国央行对代客远期售汇收外汇风险准备金 打压套利缓和预期

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(重发以更新末段分析师职位)
路透上海9月1日 - 多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇，有利于人民币汇率的整体稳定。
他们指出，对远期售汇业务收取风险准备金将急剧提高远期购汇成本，影响市场流动性；但此举有利于掉期和期权市场的发展，长端掉期有望下行，而期权市场亦将迎来机遇。
“应对当前购汇比较强的应对措施。文件本身而言对稳定人民币汇率应该是利好的。央行的意图就是增加远期购汇成本，对非真实需求，例如套利，增加他们的成本。”招商银行金融市场部高级分析师万钊称。
消息人士指出，代客远期售汇业务按美元计算交存外汇风险准备金，非美元币种业务折算成美元交存。外汇准备金计算公式为：当月外汇风险准备金交存额=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。
分析人士称，从上述表述看，新规只会对增量业务产生影响而并不会影响到存量业务。
如果按照7月外管局公布的结售汇数据看，7月银行远期售汇签约1,951亿元人民币，按照20%的风险准备金率计算，就需要交存390亿元；按远期售汇签约额月均2,000亿元假设计算，一年则需交4,800亿元的外汇风险准备金，影响不能说不大。
“银行可能会通过增加保证金的方式覆盖这部分成本，或者提高报价，总体上远期购汇业务会受到冲击，没有多少企业交得起这么高昂的保证金。”一银行交易员称。
他并指出，有部分企业拆成put(看跌)、call(看涨)两个期权，但能做的企业很少，所以大部分企业无可奈何，只能去CNH离岸市场远期购汇进行hedge（保值）；还有办法就是银行自己担下来，但银行估计也不会干。
**增加远期购汇成本**
另一交易员亦表示，对于后面的影响，远期购汇成本将上升，对于掉期点的走向，大概率是往利率平价走，因为以前的购汇使得掉期点高于利率平价；另外，客户如果要做远期购汇，一个是期权，一个是即期加掉期，估计期权市场会迎来比较大发展。
“对于固定收益也是利好，资金流出的压力小了。”该交易员称。
周二人民币兑美元中间价连三日升值百点，即期汇率亦现五连升，双双创下约三周新高。境内美元一年期掉期升水大幅下跌，并跌破1,000点子关口，刷新逾一年低点；而离岸CNH表现相对平稳，最新报6.4357。
消息人士还透露，中国央行对金融机构外汇风险准备金按月考核，准备金冻结期为一年；外汇风险准备金利率暂定为零。
路透已致电中国央行，但其未立即予以置评。
但分析人士同时认为，央行此举或平添市场恐慌情绪，并做实央行外汇市场干预的声誉负担，对汇率市场化改革亦是一个退步。
“‘不可能三角’(理论)已经站不住脚，不管一国采取的是固定汇率还是浮动汇率，只有适度的资本项目管制，才是提升国内货币政策自主性的有效保障。”华创证券宏观经济研究主管钟正生表示。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。