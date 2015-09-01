（重发）中国央行对代客远期售汇收外汇风险准备金 打压套利缓和预期

(重发以更新末段分析师职位)

路透上海9月1日 - 多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇，有利于人民币汇率的整体稳定。

他们指出，对远期售汇业务收取风险准备金将急剧提高远期购汇成本，影响市场流动性；但此举有利于掉期和期权市场的发展，长端掉期有望下行，而期权市场亦将迎来机遇。

“应对当前购汇比较强的应对措施。文件本身而言对稳定人民币汇率应该是利好的。央行的意图就是增加远期购汇成本，对非真实需求，例如套利，增加他们的成本。”招商银行金融市场部高级分析师万钊称。

消息人士指出，代客远期售汇业务按美元计算交存外汇风险准备金，非美元币种业务折算成美元交存。外汇准备金计算公式为：当月外汇风险准备金交存额=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。

分析人士称，从上述表述看，新规只会对增量业务产生影响而并不会影响到存量业务。

如果按照7月外管局公布的结售汇数据看，7月银行远期售汇签约1,951亿元人民币，按照20%的风险准备金率计算，就需要交存390亿元；按远期售汇签约额月均2,000亿元假设计算，一年则需交4,800亿元的外汇风险准备金，影响不能说不大。

“银行可能会通过增加保证金的方式覆盖这部分成本，或者提高报价，总体上远期购汇业务会受到冲击，没有多少企业交得起这么高昂的保证金。”一银行交易员称。

他并指出，有部分企业拆成put(看跌)、call(看涨)两个期权，但能做的企业很少，所以大部分企业无可奈何，只能去CNH离岸市场远期购汇进行hedge（保值）；还有办法就是银行自己担下来，但银行估计也不会干。

**增加远期购汇成本**

另一交易员亦表示，对于后面的影响，远期购汇成本将上升，对于掉期点的走向，大概率是往利率平价走，因为以前的购汇使得掉期点高于利率平价；另外，客户如果要做远期购汇，一个是期权，一个是即期加掉期，估计期权市场会迎来比较大发展。

“对于固定收益也是利好，资金流出的压力小了。”该交易员称。

周二人民币兑美元中间价连三日升值百点，即期汇率亦现五连升，双双创下约三周新高。境内美元一年期掉期升水大幅下跌，并跌破1,000点子关口，刷新逾一年低点；而离岸CNH表现相对平稳，最新报6.4357。

消息人士还透露，中国央行对金融机构外汇风险准备金按月考核，准备金冻结期为一年；外汇风险准备金利率暂定为零。

路透已致电中国央行，但其未立即予以置评。

但分析人士同时认为，央行此举或平添市场恐慌情绪，并做实央行外汇市场干预的声誉负担，对汇率市场化改革亦是一个退步。

“‘不可能三角’(理论)已经站不住脚，不管一国采取的是固定汇率还是浮动汇率，只有适度的资本项目管制，才是提升国内货币政策自主性的有效保障。”华创证券宏观经济研究主管钟正生表示。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

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