9月中国外汇占款减少7613亿元人民币 再创单月最大降幅记录

路透北京10月16日 - 中国央行周五公布，9月金融机构外汇占款减少7,612.78亿元人民币，连续三个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，全口径下9月末金融机构外汇占款余额274,231.66亿元，较上月末减少2.7%；财政性存款余额为41,078.42亿元，较上月减少3,091.63亿元。

综合外汇占款和财政存款的变动，9月市场因此减少了4,521.15亿元的流动性。

以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款

9月 -7,613 -3,091.63

8月 -7,238 -1,589.92

7月 -2,491 5,149.64

6月 -936.92 1,300.27

5月 322 3,852.36

4月 324 1,101

3月 -1,565 -3,234.85

2月 422.1 -4,705.38

2015年1月 -1,083 6,632.14

2014年12月 -1,184 -12,706.4

11月 22 229.21

10月 661 6,836.79

9月 11.4 -3,165.2

8月 -311 992

7月 378 6,804

6月 -883 -3,031

5月 375 3,027

4月 1,169 5,615

3月 1,892 -4,824

2月 1,282 4,222

1月 4,374 1,530

2013年12月 2,729 -14,603

11月 3,979 -435

10月 4,416 6,280

9月 1,264 -2,932

8月 273 1,399

7月 -245 6,545

6月 -412 -1,219

5月 669 4,633

4月 2,944 5,224

3月 2,363 -2,652

2月 2,954 243（完）

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