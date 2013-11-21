分析：资金紧势持续 人行再现逆回购一周双操作

《特写》探访中国雄安新区：喧嚣渐退后的期待
路透北京4月7日 - 在短暂经历被全国炒房客疯狂追捧和政府强力打压后，刚被列为中国雄安新区河北三县的街市渐渐回归往日宁静，被贴上封条、卸下招牌的各大房屋中介和售楼中心门前已不见人口攒动，本地人经过甚至不会放缓脚步看一眼。
* 资金偏紧公开市场再现逆回购一周双操作
* 成为提振机构信心，稳定情绪的良药
* 净投放创近两个月新高，但难解实质资金供给失衡
* 近期逆回购启启停停，政策信号意义减弱
作者 康熙泽
路透北京11月21日 -为应对中国银行间资金供需失衡持续的市况，央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。业内人士认为，本周逆回购操作量虽对缓解资金紧张的实质意义不大，但对提振机构信心，稳定情绪算是一剂良药。
10月长假后，公开市场逆回购操作启启停停，无连贯性可寻，交易员指出，当前该操作更重要的价值是调节短期流动性，而通过其判断政策走向的信号意义有所降低；虽然11月经济先行指标或预示今年四季度经济增长势头可能减弱，但通胀的潜在风险不可不防，货币政策中性偏紧的基调仍在延续。
南京银行金融市场部研究主管黄艳红表示，在资金面比较紧张的情况下，央行本周调高了逆回购操作频率，一方面平抑资金波动，另一方面有助优化机构对流动性的预期。
“资金紧张央行就有所动作了，(逆回购)放出这个量还是让心态稳定一些。”广发银行高级交易员颜岩说。
受惠于今日逆回购施援，孱弱的债市参与者信心获得安抚，中国国开行稍早增发的两期固息债结果均低于预期及二级市场。
不过央行提高公开市场主动投放的量级，也未能令本周资金面紧势获得实质改善。周四，在14天期逆回购操作规模尚未补平国库现金到期流出量，加之大盘转债发行在即的情况下，银行间资金市场七天以上资金需求仍难满足。
兴业银行金融市场部固定收益研究员郭草敏认为，不排除央行与市场在定义流动性是否紧张上存在差异。探究央行本周的操作逻辑，经过一段时间观察发现，当货币市场七天期回购利率超越5%后，央行往往会有所动作，那5%是否意味央行容忍的上限呢？
中国人民银行副行长胡晓炼周三称，资金供给是受到一定约束的，资金供应量要适度，毕竟要考虑通货膨胀的因素，并称将在条件成熟时放开存款利率管制。
本周公开市场一改11月来逆回购一周一次的操作频率，转而在周二和周四分别进行了350亿元和330亿元的逆回购操作，期限为7天和14天，中标利率均持稳于前次水平。
对应回顾七天期回购加权平均利率的表现，11月来该利率仅有两日攀升逾5%上方，即上周五和本周一，分别达5.4470%和5.4447%。
欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：r.reuters.com/byf84v
**逆回购启启停停，政策信号意义减弱**
近期逆回购启启停停，连续性较差。交易员就此认为，相比过去，这一操作对判断政策走向的信号意义有所减弱，而更多是为调节短期流动性。
颜岩表示，原来还把公开市场操作看成政策转变的信号，现在好像没有这方面的意思了，以后操作上可能就是很灵活，以调节短期资金。
“往年进行回购都有一个连续性，但最近是要暂停就暂停，要发就发，即使进行逆回购也不会放很多，价格也是随行就市，现在越来越感觉公开市场只是一个调剂的工具而已，没必要过多解读。”华南一银行交易员也称。
经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。排除节假日因素，此前央行在公开市场上通常是周二和周四进行逆回购操作，不过10月第二周以来，这一操作停停启启，规律性较弱。
那么把脉当前央行对货币政策的态度又是如何呢？尽管11月经济先行指标或预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱，但业内人士多认为，通胀的潜在风险不可不防，货币政策中性偏紧的基调仍在延续。
“虽然市场存在预期，经济转弱，货币政策可能放松，(现券)中长端收益率下行，不过我认为，在政府放宽对经济增速的容忍度后，增长势头放缓也不代表政策会放松。”颜岩称。
他认为，政府还是会坚持调结构和坚持改革步伐，当前政策还是一个中性偏紧的定位，当然随后公布的经济数据也值得关注。
国信证券宏观经济分析师钟正生在今日发布的报告中称，市场对货币政策偏紧态势基本没有疑义；当前经济增长数据稳健，通胀中枢抬升，确实看不到央行“放水”的理由。
国家主席习近平近期表示，为了从根本上解决中国经济长远发展问题，必须坚定推动结构改革，宁可将增长速度降下来一些，要实现到2020年GDP翻番目标，只要7%增速就够。外界普遍认为2014年的中国经济增长目标可能下调至7%左右。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) --
(周四) --
逆回购 (周二) 350
(周四) 330
央票到期 --
央票到期续做 --
正回购到期 --
逆回购到期 90
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净投放 590 (完)
(审校 曾祥进)
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