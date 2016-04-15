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中国财经 | 2016年 4月 15日 星期五 10:09 BJT

中国央行：3月央行口径外汇占款增减少1447.61亿元人民币

路透北京4月15日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，3月末中央银行口径外汇占款余额为238,365.77亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少1,447.61亿元人民币。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2016年3月 -1,447.61

2016年2月 -2,278.8

2016年1月 -6,445.38

2015年12月 -7,082.13

2015年11月 -3,158.02

2015年10月 533.37

2015年9月 -2,641.42

2015年8月 -3,183.51

2015年7月 -3,080.08

2015年6月 -172.51

2015年5月 -379.5

2015年4月 -459.42

2015年3月 -2,307.41

(完)

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