中国央行口径外汇占款3月新增1,741亿元 高于上月水平

路透北京5月8日 - 中国人民银行最新公布3月货币当局资产负债表显示，当月新增的央行口径外汇占款近1,741亿元人民币，而同期金融机构全口径外汇占款为1,892亿元，显示央行和商业银行均有购汇的行为，与同期人民币汇率走软方向一致。

本月央行口径外汇占款较上月有所提高，但低于1月的近5,000亿元的较高水平。而自去年8月以来，央行口径外汇占款增长速度开始提速，并与今年1月时达到阶段性高点后回落。

今年人民币兑美元即期汇率自今年初创出6.0406元的历史高位之后，就走出一波凌厉贬值。除了基本面的担忧，市场也认为有监管层顺水推舟的成分，以汇率贬值打击短期套利资金，为扩波幅提供市场基础。而3月中旬汇率扩波幅后，汇率贬值幅度继续扩大，年内贬幅一度深逾3.5%，双向波动迹象更为明显，市场力量亦更为强大。

2月、3月、4月末人民币兑美元即期汇率的月贬值幅度分别为1.4%、1.19%和0.67%，贬值速度逐渐放缓。同期中间价的贬幅分别为0.27%、0.5%和0.1%，显示中间价相对稳定。

在中国现行外汇管理体制下，央行在外汇市场中扮演者事实上的最大交易对手方角色，因此可以通过央行持有外汇资产的变化来观察它是否干预汇市。也就是说，如果央行外汇资产没有变化或变化很小，汇市供求主要由市场自动出清，则可近似认为人民币汇率由市场来决定。

下表为全口径外汇占款、央行口径外汇占款、路透测算的商业银行外汇占款近似值（单位均为亿元人民币），以及当期末人民币兑美元中间价和即期汇率的环比升贬值幅度：

时间 央行口径外 *商业银行 新增外汇 当月中间价 当月人民币即

汇占款 外汇占款 占款 环比升贬值 期升贬值幅度

（近似值 幅度

）

3月 1,741.26 151 1,891.97 -0.5%

-1.19%

2月 1,192.53 90 1,282.46 -0.27%

-1.38%

2014年1月 4,945.31 -572 4,373.66 -0.13%

-0.10%

12月 2,233.42 495 2,728.80 0.58%

0.65%

11月 3,993.36 -14 3,979.48 0.16%

0.02%

10月 4,494.58 -79 4,416.02 0.09%

0.45%

9月 2,682.05 -1,418 1,263.62 0.37%

-0.04%

8月 978.72 -706 273.20 0.13%

0.15%

7月 19.14 -264 -244.74 0.00%

0.14%

6月 -90.87 -321 -412.05 0.01%

-0.05%

5月 1,012.88 -344 668.62 0.67%

0.50%

4月 2,843.43 100 2,943.55 0.77%

0.74%

3月 2,880.80 -518 2,363.02 0.14%

0.17%

2013年2月 3,037.55 -83 2,954.26 0.03%

-0.04%

注： * 商业银行外汇占款 ≈ 新增外汇占款 - 央行口径外汇占款

数据来源为央行货币当局资产负债表、金融机构人民币信贷收支表和外汇交易中心 （完）

更多数据细节，请点选央行网站(here)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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