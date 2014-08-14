7月人行口径外汇占款减少2亿元 对M2增长贡献大幅下降（更新版）

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路透北京8月14日 - 中国央行公布低于预期的7月货币信贷数据后，央行调查统计司司长盛松成称，当月央行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。这表明新增外汇占款对于货币供应的贡献正在大幅下降。

分析人士指出，从数据上看，央行减少外汇市场常态干预正在逐月得以印证，这对于后期境内货币供应和流动性会带来一定影响；预计下半年资金流入方向不变，若央行干预仍然较少，则人民币汇率的升值压力会相应加大。

中国央行主办的金融时报周四引述盛松成称，7月广义货币供应量(M2)增速下降较快有四点原因：新增贷款减少、派生存款相应较少，同业业务监管加强、同业业务派生货币的功能减弱，财政存款增加较多间接导致货币供应减少，外汇占款对M2增长的贡献率大幅下降。

“今年3月份汇改以后，我国外汇市场供求基本平衡，人民币汇率双向波动增强，外汇占款自5月份开始出现下降趋势。”他说。

他提供的数据显示，从今年5月至7月央行口径新增外汇占款分别为4亿元、-868亿元和-2亿元，其中6、7月外汇占款余额均出现了净减少。外汇占款新增大量减少导致外部流入资金对M2增长的贡献率大幅下降。

招商银行总行高级分析师刘东亮对此分析称，从5月份到现在，央行停止或减少干预的做法很明显，这对流动性会形成一定影响，后期央行还需要通过公开市场进行净投放，宽松措施也还会推出。

他认为，在中外利差的吸引下，下半年资金流入方向不变，预计金融机构外汇占款有望回升，但不会回到上半年的水平；央行口径外汇占款则有可能保持比较低的增幅。

澳新银行中国经济师周浩也在研究报告中指出，一种可能性是央行在7月没有对外汇市场进行干预，在外贸顺差的推动下也使得人民币出现升值；另一种可能性是企业在外汇市场中进行了购汇，以偿还外币债务。预计后期人民币汇率走势还会持续波动。

人民币今年的贬值于6月份结束并开始反弹，6、7两个月累计升值达1.18%。同期资金呈现明显流入势头，其中7月贸易顺差473亿美元创出历史高点。市场交易人士反映疑似央行干预的购汇买盘大大减少，企业预期和财务操作方向的分化使得人民币升值没有失控。

不过亦有分析人士认为，尽管如此，从近几个月央行新增外汇占款也还不能判断央行退出外汇市场干预的程度。央行外汇资产的增长，有可能被因向其他资产项目转移时产生的负增长所对冲，使得整体增长显得较小，不过这种可能性尚无法从目前的公开资料中得到证明。

6月份央行资产负债表中外汇资产减少了-868亿元，与当月银行代客结售汇顺差938亿元方向相左，尚未得到解释。不过当月央行资产负债表“其他资产”项目下大幅增长了904亿元，“对其他存款性公司债权”亦增加655亿元，外汇资产出现大量转移或许是一种可能性，这可能会抵消外汇市场干预所产生的外汇资产正增长。

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7月份的金融机构外汇占款、央行资产负债表，以及银行结售汇数据均尚未公布。央行昨天公布的数据显示，7月末M2同比增长13.5%，低于路透调查中值14.4%，7月新增人民币贷款和社会融资规模也大幅减少创出数年新低。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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