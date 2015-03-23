中国央行官员称人民币当前汇率水准适宜且反映汇率供需

路透北京3月21日 - 中国人民银行研究局局长陆磊周六淡化有关官方疑似干预汇率的传闻，他表示，人民币当前汇率水准适当，因为反映了外汇供需及经济基本面。

人民币周五收跌，但全周创2007年以来最大周涨幅，因连续数日大型国有银行大卖美元，可能是代央行出手。

陆磊重申官方政策为维持人民币基本稳定于合理平衡水准。

他在一场论坛间隙向记者表示，认为目前汇率水准适宜，反映了实质经济情况、全球资本余缺、及中国与其他国家的货币供给。

人民币周线上涨近1%，但先前好几个月走软。许多汇市交易员怀疑人民币走势逆转是由央行主导，藉以打击投机客。

陆磊并表示，中国当局将进行更多人民币资本项目可兑换的试验，但会采取措施管理跨境资本流动的风险。

央行副行长兼外管局局长易纲指出，中国正在研究一项试点计划，允许个人以人民币投资海外市场。易纲在论坛上表示，这项计划将在不久后推出。(完)

(编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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