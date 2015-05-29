中国央行官员：汇率市场化改革及资本账户开放1-2年内基本可完成

路透上海5月29日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民币汇率市场化改革和资本账户开放，一两年之内基本可以完成；他并强调，中国的资本账户开放不等于不管，而是有管理的开放，同时，推动利率、汇率市场化改革恰恰也是防风险的一种手段。

第一财经日报周五引述盛松成指出，利率、汇率改革和资本账户开放是循序渐进的过程，只有协调推进各种金融改革，才可以减少金融体系的震荡，有序完成金融市场化改革。

“利率汇率改革和资本账户开放好比两条腿走路，先走左腿还是右腿，只要走得稳，走得快，都可以。当然不能某一条腿走得非常快，另外一条腿不跟上，这就是我们协调推进的基本定义。”他说。

谈到现阶段金融改革，盛松成认为，利率市场化的传导机制还需要特别注意，“我们的货币市场利率很低，现在才2%左右，但是我们的实体经济贷款利率照样7%、8%。另外我们中央银行的利率调控机制还没有完全建立起来。”

他并预计，利率市场化初期，利率可能会上升，但随着利率市场化的深入发展，通过协调推进各项配套改革措施，利率应该最终呈现向下趋势。

此外，盛松成不赞成货币市场的完全开放，认为货币市场完全开放有时会给中央银行宏观调控带来不利因素。(完)

(发稿 边竞；审校 张喜良)

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