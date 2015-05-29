中国央行官员：汇率市场化改革及资本账户开放1-2年内基本可完成

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月29日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民币汇率市场化改革和资本账户开放，一两年之内基本可以完成；他并强调，中国的资本账户开放不等于不管，而是有管理的开放，同时，推动利率、汇率市场化改革恰恰也是防风险的一种手段。
第一财经日报周五引述盛松成指出，利率、汇率改革和资本账户开放是循序渐进的过程，只有协调推进各种金融改革，才可以减少金融体系的震荡，有序完成金融市场化改革。
“利率汇率改革和资本账户开放好比两条腿走路，先走左腿还是右腿，只要走得稳，走得快，都可以。当然不能某一条腿走得非常快，另外一条腿不跟上，这就是我们协调推进的基本定义。”他说。
谈到现阶段金融改革，盛松成认为，利率市场化的传导机制还需要特别注意，“我们的货币市场利率很低，现在才2%左右，但是我们的实体经济贷款利率照样7%、8%。另外我们中央银行的利率调控机制还没有完全建立起来。”
他并预计，利率市场化初期，利率可能会上升，但随着利率市场化的深入发展，通过协调推进各项配套改革措施，利率应该最终呈现向下趋势。
此外，盛松成不赞成货币市场的完全开放，认为货币市场完全开放有时会给中央银行宏观调控带来不利因素。(完)
(发稿 边竞；审校 张喜良)
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