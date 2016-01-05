中国央行疑似干预市场以支撑人民币--交易员

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港/上海1月5日 - 三名交易员向路透表示，中国央行周二疑似出手干预后，在岸人民币兑美元CNY=CFXS走坚。
“很显然早盘央行已透过中资大行在市场实施干预，交投非常活络，”上海一家中资银行的交易员称。
人民币兑美元周一收于6.5338元，但周二开盘即上涨，早盘中段报6.5197元。
由于经济数据表现疲软，中国外汇和股市周一大跌，导致全球高风险资产遭遇抛售。
但在离岸市场人民币依然疲软，早盘曾触及逾四年以来的最低水平6.6446。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英；审校 白云/孙茉莉)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)