中国央行疑似干预市场以支撑人民币--交易员

路透香港/上海1月5日 - 三名交易员向路透表示，中国央行周二疑似出手干预后，在岸人民币兑美元CNY=CFXS走坚。

“很显然早盘央行已透过中资大行在市场实施干预，交投非常活络，”上海一家中资银行的交易员称。

人民币兑美元周一收于6.5338元，但周二开盘即上涨，早盘中段报6.5197元。

由于经济数据表现疲软，中国外汇和股市周一大跌，导致全球高风险资产遭遇抛售。

但在离岸市场人民币依然疲软，早盘曾触及逾四年以来的最低水平6.6446。(完)