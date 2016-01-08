中国央行暂停部分外汇业务的银行包括渣打和星展银行--消息

路透上海/新加坡1月7日 - 三名直接了解情况的消息人士告诉路透，上周中国央行禁止三家银行暂停从事某些外汇业务，其中包括渣打银行(STAN.L)和星展银行(DBSM.SI)。

路透12月30日报导，中国央行暂停德意志银行(DBKGn.DE)和其他两家银行的部分外汇业务至3月底，以遏制人民币走软情况下的资本外流。

发给这些银行的书面通知均没有说明暂停业务的原因，但上篇报导中的消息人士提到，这些成为目标的银行可能是由于其跨境外汇业务规模较大。

渣打银行发言人拒绝置评。上周路透联系德意志银行时，德银亦拒绝置评。星展银行发言人同样拒绝置评。中国央行没有回应置评请求。

消息人士表示，尚不清楚对星展银行的禁令将会持续多久，但渣打银行须暂停业务直到3月底。

其中一位知悉渣打银行情况的消息人士称，该行已请求中国央行缩短暂停业务的时间。第二位消息人士表示，暂停的业务只是与外资行间的外汇业务相关。(完)