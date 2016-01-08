中国央行暂停部分外汇业务的银行包括渣打和星展银行--消息

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/新加坡1月7日 - 三名直接了解情况的消息人士告诉路透，上周中国央行禁止三家银行暂停从事某些外汇业务，其中包括渣打银行(STAN.L)和星展银行(DBSM.SI)。
路透12月30日报导，中国央行暂停德意志银行(DBKGn.DE)和其他两家银行的部分外汇业务至3月底，以遏制人民币走软情况下的资本外流。
发给这些银行的书面通知均没有说明暂停业务的原因，但上篇报导中的消息人士提到，这些成为目标的银行可能是由于其跨境外汇业务规模较大。
渣打银行发言人拒绝置评。上周路透联系德意志银行时，德银亦拒绝置评。星展银行发言人同样拒绝置评。中国央行没有回应置评请求。
消息人士表示，尚不清楚对星展银行的禁令将会持续多久，但渣打银行须暂停业务直到3月底。
其中一位知悉渣打银行情况的消息人士称，该行已请求中国央行缩短暂停业务的时间。第二位消息人士表示，暂停的业务只是与外资行间的外汇业务相关。(完)
(编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)