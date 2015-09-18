中国央行上调个别银行人民币购售汇手续费 严打跨境套利--消息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京/上海/香港9月18日 - 三位消息人士周五透露，中国央行近日要求严查人民币参加行购售汇业务的真实性，防范跨境套利；并已上调个别银行的人民币即期购售汇平盘交易手续费至0.3%。
他们向路透表示，因近期跨境人民币购售业务增长量较高，有数家银行周四晚间收到央行通知，被调高人民币购售平盘交易手续费率至0.3%。
“有几家银行昨日晚间收到了通知。 ”一位消息人士称，此前手续费是按各家银行表现在0.001%-0.002%之间不等。
他并称，是次被上调手续费的几家银行均是近期在银行间市场交易规模较大、且人民币跨境业务真实性存瑕疵的银行，央行此举带有“惩罚性”意味。
另一位消息人士则称，“此次没有被上调费率的银行，若后续表现不好，可能也会被上调。”
消息人士并透露，目前人民币兑美元境内外价差已基本趋稳，汇差空间缩减至300-400点子之间，加上银行的收费，在真实贸易基础上的汇差空间在250-350点子之间。购售汇手续费提高至0.3%，将令汇差套利空间大幅收窄。
路透已就此联络中国央行，但暂未获其立即置评。
8月11日人民币中间价改革至今，在岸、离岸人民币汇率价差由8月12日最高一度近1,500点子收窄至当前的400点子左右。而离岸与在岸的反向价差套利（即期市场的境内外汇差套利）近一个月来较为盛行，由于在岸人民币企稳，反向套利目前已初步有所遏制。（完）
(发稿 路透新闻部)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。