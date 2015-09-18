中国央行上调个别银行人民币购售汇手续费 严打跨境套利--消息

路透北京/上海/香港9月18日 - 三位消息人士周五透露，中国央行近日要求严查人民币参加行购售汇业务的真实性，防范跨境套利；并已上调个别银行的人民币即期购售汇平盘交易手续费至0.3%。

他们向路透表示，因近期跨境人民币购售业务增长量较高，有数家银行周四晚间收到央行通知，被调高人民币购售平盘交易手续费率至0.3%。

“有几家银行昨日晚间收到了通知。 ”一位消息人士称，此前手续费是按各家银行表现在0.001%-0.002%之间不等。

他并称，是次被上调手续费的几家银行均是近期在银行间市场交易规模较大、且人民币跨境业务真实性存瑕疵的银行，央行此举带有“惩罚性”意味。

另一位消息人士则称，“此次没有被上调费率的银行，若后续表现不好，可能也会被上调。”

消息人士并透露，目前人民币兑美元境内外价差已基本趋稳，汇差空间缩减至300-400点子之间，加上银行的收费，在真实贸易基础上的汇差空间在250-350点子之间。购售汇手续费提高至0.3%，将令汇差套利空间大幅收窄。

路透已就此联络中国央行，但暂未获其立即置评。

8月11日人民币中间价改革至今，在岸、离岸人民币汇率价差由8月12日最高一度近1,500点子收窄至当前的400点子左右。而离岸与在岸的反向价差套利（即期市场的境内外汇差套利）近一个月来较为盛行，由于在岸人民币企稳，反向套利目前已初步有所遏制。（完）

(发稿 路透新闻部)

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