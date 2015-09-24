分析：季末前中国央行转用14天逆回购放水 再降准仍需看外占变化

作者 李宏薇

路透上海9月24日 - 国庆长假将至，中国央行公开市场以14天期逆回购取代七天品种，本周公开市场转为净投放400亿元人民币，加之还有600亿元国库现金定期存款招标，共同平滑季末前流动性。

业内人士称，目前资金形势较为平和，因此央行常规操作以中性为主。其他工具上，有中期借贷便利(MLF)等随时待命，短期流动性无需过虑；而再次降准与否，则要看未来外汇占款的变化情况而定。

中国央行周四进行了800亿元14天期逆回购操作，中标利率2.70%。加上周二进行的500亿元七天期逆回购，本周净投放400亿元。另外，财政部今日稍早招标了600亿元六个月期国加现金定存招标，利率3.40%，也将注入等量资金。

兴业研究分析师郭草敏认为，14天期逆回购现身，“更多为了是跨国庆，(央行)操作整体还是比较平稳的。”

除灵活以14天期取代七天期外，接近二级市场的中标利率，则显示央行此举目的更侧重提供节前流动性，而非利率指引。业内人士并预计，国庆长假之后，公开市场逆回购操作期限有望恢复为七天。

银行间货币市场上，受跨月末因素影响，七天期回购加权利率较上日涨逾10个基点(bp)至2.45%附近，14天期最新加权报在2.71%左右。

今年1月下旬央行在公开市场重启逆回购，1至2月间，操作期限包括七天、14天、21天和28天四种，但3月至今一直仅保留了七天期品种，利率则从当时的3.75%，一路跌至2.35%。

因国庆假期，中国主要金融市场将于10月1日至10月7日休市。

随着人民币汇率走势趋于稳定，资金面扰动逐步减缓，上周央行公开市场逆回购顺势缩量操作，上周全周转为净回笼1,400亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/ryw65w

**再降准与否主要看外汇占款变化**

业内人士表示，在中国经济没有出现明显起色之前，中性偏宽的货币政策转向可能性不大。近来财政政策被寄予稳增长厚望，短期内货币政策关注重点预计还是外汇占款变化，视情况决定是否会再次降准。

为保持充裕流动性支撑实体经济，中国央行今年已经四次降息、三次全面降准和一次定向降准。而近期，不论是官方还是市场层面，对财政政策加力的声音渐起。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，在目前经济形势下，财政政策渐被寄予更多稳增长的作用。在美国暂缓升息后，中国央行短期重点可能放在提供一个包括流动性在内，稳定的货币环境上。

“有没有再降准，要看外占下降的程度。这种降准也是对冲工具，对流动性影响总体中性。”他指出。

央行数据显示，中国全口径金融机构外汇占款8月减少7,238亿元，创下1998年有数据以来单月最大降幅；稍后公布的8月银行代客净售汇亦刷新公布记录以来最大，凸显人民币汇改以及美联储加息预期引发的去美元化行为影响巨大。

至于价格工具使用，李刘阳表示，则要看通胀形势的变化。

猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，8月CPI同比超预期上涨，创出一年最大涨幅。业内人士认为，CPI涨幅虽然达到2%但仍属温和可控，对货币政策不构成制约；未来货币政策料维持稳健偏宽，倘若经济下行压力加大或流动性吃紧，不排除降息降准可能。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前八个月分别提供PSL资金3,831亿元和5,237亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 500

（周四） 800

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 500

（周四） 400

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净投放 400(完)