9月央行外汇占款降幅略收窄 未来数月料延续小幅负增长（更新版）

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路透北京10月16日 - 中国9月央行口径外汇占款减少2,641亿元人民币，为连续八个月下滑，但减少额较8月收窄542亿元。分析师预计，未来外占仍可能出现小幅负增长，央行将运用多种货币政策工具补充基础货币缺口。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示，9月央行外汇占款回落的趋势与目前国际资本流动形势一致，也与通过央行口径外汇储备余额变化测算的规模一致，相互验证。

“这也说明央行通过积极干预外汇市场，以及加强对远期购汇收取保证金等逆周期宏观审慎措施发挥了作用，有效的稳定预期。”他称。

根据央行网站周五公布的货币当局资产负债表，9月末外汇占款余额为258,244.37亿元。7月和8月分别减少3,080亿元和3,183亿元。

谢亚轩预计，未来数月中国的外汇占款仍然可能出现小幅负增长，但规模有可能进一步收窄。美国非农就业不及预期和劳动参与率下降，美联储年内是否加息仍然存在不确定性，这将给新兴市场跨境资本带来流出压力。

他并认为，随着跨境资金流入规模较往年趋势性减少，央行仍可能继续降准，并配合使用多种数量工具，如公开市场操作，以及包括MLF和PSL在内的各种创新型工具，以补充基础货币缺口。

中国央行上周公布的9月末外汇储备余额环比减少432亿美元，至3.514万亿美元，为连续第五个月下降，但单月降幅较上月已缩减逾一半。人民币兑美元汇率在央行改革中间价的8月当月贬值逾2%，但9月呈小幅反弹走势。（完）