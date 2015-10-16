9月央行外汇占款降幅略收窄 未来数月料延续小幅负增长（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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路透北京10月16日 - 中国9月央行口径外汇占款减少2,641亿元人民币，为连续八个月下滑，但减少额较8月收窄542亿元。分析师预计，未来外占仍可能出现小幅负增长，央行将运用多种货币政策工具补充基础货币缺口。
招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示，9月央行外汇占款回落的趋势与目前国际资本流动形势一致，也与通过央行口径外汇储备余额变化测算的规模一致，相互验证。
“这也说明央行通过积极干预外汇市场，以及加强对远期购汇收取保证金等逆周期宏观审慎措施发挥了作用，有效的稳定预期。”他称。
根据央行网站周五公布的货币当局资产负债表，9月末外汇占款余额为258,244.37亿元。7月和8月分别减少3,080亿元和3,183亿元。
谢亚轩预计，未来数月中国的外汇占款仍然可能出现小幅负增长，但规模有可能进一步收窄。美国非农就业不及预期和劳动参与率下降，美联储年内是否加息仍然存在不确定性，这将给新兴市场跨境资本带来流出压力。
他并认为，随着跨境资金流入规模较往年趋势性减少，央行仍可能继续降准，并配合使用多种数量工具，如公开市场操作，以及包括MLF和PSL在内的各种创新型工具，以补充基础货币缺口。
中国央行上周公布的9月末外汇储备余额环比减少432亿美元，至3.514万亿美元，为连续第五个月下降，但单月降幅较上月已缩减逾一半。人民币兑美元汇率在央行改革中间价的8月当月贬值逾2%，但9月呈小幅反弹走势。（完）
(发稿 李铮; 审校 黄凯)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。