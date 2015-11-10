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中国财经 | 2015年 11月 10日 星期二 17:37 BJT

推进外汇管理体制改革 创新完善宏观调控方式--人行副行长

路透北京11月10日 - 中国央行副行长易纲周二表示，要坚持开放发展，推进外汇管理体制改革；要以改革开放统领中央银行工作，不断创新和完善宏观调控方式。

央行网站发布新闻稿称，易纲在央行内部一专题讲座上做出如上表述。

中国央行行长周小川此前在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》辅导读本的文章中称，要有序实现人民币资本项目可兑换，包括转变外汇管理和使用方式，从正面清单转变为负面清单。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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