中国央行：去年12月央行外汇占款创最大单月降幅 但1月降幅料缩窄（更新版）

（新增评论和背景，同时更正稍早发布的最初报道内容--内文首段“7,028.13亿”及“今年迄今”有误，应为“7,082.13亿”和“去年”；第二段“11月全口径外汇占款”应为“11月央行口径外汇占款”。）

路透北京1月15日 - 中国12月央行口径外汇占款减少7,082元人民币，创历史最大单月降幅，其规模相当于去年8月的第二大单月降幅的逾两倍。分析人士认为，这与12月外汇储备下降幅度基本吻合，显示在人民币汇率快速下跌的背景下，购汇需求猛增，外汇流动性需要央行补充，资本流出压力倍增。

不过分析人士指出，虽然2016年1月前两周人民币汇率一度出现暴跌，引发资本外流预期升温，但在央行和外管局稳定外汇预期的各种措施下，不排除1月份央行口径外汇占款的降幅略低于前月。

“12月还是存在非常大的资本流出压力，且应该是达到峰值。...1月央行外汇占款可能会有所回落，但还是处于相对高位。”交通银行金融研究中心研究员刘健称。

一股份行交易员亦认为，外汇占款减少，主因结售汇逆差比较大，流动性需要央行补充，反应在市场价格上，就是12月人民币汇率的贬值，而外占减少的规模和外储下降的规模大致是吻合的，过几天结售汇数据出来应该也能印证。

另一个交易员亦表示，外汇占款下滑还是要持续一段时间，央行仍需要一段时间让市场接受人民币汇率的稳定是针对一篮子货币的稳定。

中国人民银行周五称，2015年12月当月外币存款和贷款续现双双减少，其中，外币存款减少32亿美元，外币贷款减少103亿美元，但降幅较11月的203亿美元和262亿美元收窄。

2015年12月央行口径外汇占款减少7,028.13亿元人民币，创历史最大降幅。去年全年央行口径外占仅在1月和10月录得增长。2015全年，外汇占款减少2.21万亿人民币。

根据央行网站公布的货币当局资产负债表，2015年12月央行口径外汇占款为248,537.59亿元人民币。11月全口径外汇占款则为255,619.72亿元。

人民币兑美元即期去年12月下跌1.47%，2015年全年下跌4.5%。

**1月央行口径外占降幅料收窄**

2016年元旦后受人民币贬值预期升温，离岸人民币暴跌、个人购汇窗口打开等原因，人民币兑美元汇率一度加速暴跌，头三天即跌去逾千点，但随着央行及时出手干预预期，人民币汇率逐渐恢复平稳，新年第二周基本在6.55-59之间的区域运行。

刘健认为，随着央行和外管局出台稳定外汇预期以及其他宏观审慎操作，对市场预期将形成一定引导，1月的后半月的人民币汇率料不会出现大幅下跌。且不排除即将出炉的中国2015年的GDP的超预期增速，从而对人民币汇率形成中长期支撑。

“外汇占款的减少，同样说明国内外企业和投资者正在重新配置各种币种的资产。人民币汇率有一个修正的过程。”昆仑银行战略投资与发展部总经理助理李建军称。

但刘健也提到，考虑到1月份的季节性购汇旺季，比如春节出境游以及新一年购汇窗口打开等，中国仍面临较强的资本流出压力，

对于未来央行外汇占款的趋势，上述股份行交易员也指出，目前看没有逆转的迹象，要么美元对主要货币都下跌，人民币贬值压力缓解；要么国内经济复苏，但是从中国PMI（采购经理人指数）看并不乐观，央行外汇占款下降的趋势会延续，但是幅度可能不一定这么大，但基本上近期都应该是负数。

“（今后一段时间央行外汇占款）基本上都是负数，有的时候200亿美元有时候1,000亿美元。”该交易员指出。（完）

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