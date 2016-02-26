分析：中国央行暂维持资金紧平衡 汇率掣肘降准但预期难消

作者 吴芳

路透上海2月26日 - 中国银行间流动性本周紧势蔓延，因资金到期量巨大及缴税等因素叠加发酵，不过在央行公开市场逆回购操作同步加量呵护下，单周净回笼规模较上周剧减逾八成。分析人士认为，央行或意在暂时维持紧平衡格局，度过月末资金面有望逐步改善。

针对央行最新表态稳健略宽松货币政策基调还将延续并动态调整，他们指出，短期人民币汇率走势难言企稳，成为掣肘政策走向的因素，预计包括逆回购及MLF(中期借贷便利)等在内工具还将为平滑流动性主要手段。

他们并称，长期来看，从外汇占款持续流出趋势分析，基础货币缺口弥补压力仍大，靠公开市场滚动操作或难解决长期资金短缺问题，降准等宽松政策可能性仍难从根本上消除。

“不利因素都堆到一起了，巨量到期、存准补缴、转债发行，所以资金紧，”南京证券固定收益分析师杨浩认为，感觉基础货币仍有大量缺口，2月信贷投放如果多增，也要消耗资金，但央行对降准现在还很谨慎，短期估计还靠公开市场。

他表示，信贷增长本来就需要货币多发来支撑，加上资本外流，原则上货币还是要大量投放对冲，而逆回购仅为权宜之计，“而弥补基础货币缺口，MLF还能凑合，但最后还是得靠降准。”

央行公开市场本周每日继续进行七天期逆回购操作，累计投放量高达8,800亿元人民币，较上周增逾五倍，利率仍持稳在2.25%；不过因当周共有9,600亿元巨量逆回购到期，本周仍延续净回笼格局，规模800亿元，上周则净回笼4,550亿元创三年单周新高。

九州证券首席经济学家邓海清指出，按照历年季节性规律，春节后大量资金流回银行，因此央行将大量净回笼货币回收流动性。但市场不应对此过度担忧，因为央行公开市场操作要与银行体系需要的货币量相比较，目标是维持货币市场利率基本稳定。

中国央行周五称，鉴于对中国和全球经济当前形势的看法，货币政策是处于稳健略偏宽松的状态，还要不断观察，适时动态调整；中国正在完善货币政策框架，逐步从数量型调控为主转向价格型调控为主；对于可能的经济下行风险，目前中国仍有一定的货币政策空间和多种货币政策工具。

央行副行长易纲周四表示，人民币汇率稳定非常重要，但未来汇率亦将更加灵活，更加由市场化来主导；人民币汇率将继续参考一篮子货币而不仅是美元。央行还将更便利地促进以市场为主导的人民币国际化。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：tmsnrt.rs/24splUz

**汇率掣肘降准，但预期难消**

分析人士认为，目前资金面波动或为时点性因素，未来央行在保持人民币汇率稳定的基础上，还将逐步相机而动，货币政策MLF等多重工具以及包括积极财政政策在内，都将灵活应对。

东莞银行金融市场部分析师余缘波称，预计资金面波动为短期因素影响所致，随着春节前投放的现金陆续回流和节后财政资金投放，都可以对冲逐步到期的逆回购；央行目前是在逐步回笼节前投放的流动性，并尽力维持汇率的稳定。

他并指出，短期货币政策可能逐步趋向平稳中性，央行暂时先通过逆回购、MLF等滚动操作，逐步平滑流动性，估计还会继续保持这个节奏，后期则逐步过渡到通过财税政策刺激经济和投入基础货币。

央行行长周小川周五表示，货币政策用得太多，效应会递减。不要寄予货币政策过高期望值，要更多使用财政政策和结构性改革政策；利率会在货币政策转向价格型工具过程中起到重要作用；目前，利率走廊还在建设过程中，走廊中间值更多依靠公开市场操作。

但是对于未来降准政策是否出台，业内人士表示预期仍难消除。“若不是担心汇率，早降(准)了，外汇占款流出，降准对冲，谈不上货币宽松，但市场预期不这么想，所以还不敢用，”杨浩说。

他并解释称，因为逆回购只能用来调节短期的资金供给，对长期的资金缺口无能为力，公开市场“天天见”也还是吃力，其实央行还是担心货币宽松的预期让汇率贬值压力更大；此外，美联储3月议息会议仍存不确定性，央行也在内外综合考量之中。

央行上周四稍晚公布，延续前期增加公开市场操作频率的有关安排，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将予以说明。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。

除公开市场常规正/逆回购操作外，央行日常主要使用的货币政策工具还包括SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)、中期借贷便利(MLF)操作以及抵押补充贷款(PSL)等。

根据棚改贷款进度，2014年和2015年央行分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.75%；去年10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

今年1月，央行开展SLF操作共5,209.1亿元，1月末常备借贷便利余额为1.1亿元；当月对金融机构开展MLF共8,625亿元，月末MLF余额为12,783亿元；此外，央行1月对三家政策银行发放抵押补充贷款1,435亿元，月末余额为12,246.89亿元。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 （周一） 700

（周二） 1,300

（周三） 400

（周四） 3,400

（周五） 3,000

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 1,300(包括上周六和周日到期部分)

（周二） 3,900

（周三） 100

（周四） 3,400

（周五） 900

SLO到期 --

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净回笼 800 (完)