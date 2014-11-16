人行：10月金融机构外汇占款增加661亿元

路透北京11月15日 - 中国人民银行最新公布数据显示，10月全部金融机构外汇占款增加661亿元人民币，连续第二个月增长。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，10月末金融机构外汇占款余额为295,252.45亿元；财政性存款余额为48,141.71亿元，较上月大幅增加6,836.79亿元。

上述两项数据表明，10月份市场因此减少了6,175.79亿元的流动性。

央行周五公布数据显示，中国人民银行周五公布数据显示，10月新增人民币贷款5,483亿元，低于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.6%，亦低于路透调查中值12.9%。

以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款

2014年 661 6,836.79

10月

9月 11.4 -3,165.2

8月 -311 992

7月 378 6,804

6月 -883 -3,031

5月 375 3,027

4月 1,169 5,615

3月 1,892 -4,824

2月 1,282 4,222

1月 4,374 1,530

2013年1 2,729 -14,603

2月

11月 3,979 -435

10月 4,416 6,280

9月 1,264 -2,932

8月 273 1,399

7月 -245 6,545

6月 -412 -1,219

5月 669 4,633

4月 2,944 5,224

3月 2,363 -2,652

2月 2,954 243

注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增量数据为根据央行最新公布数据计算。

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn）

(发稿 曾祥进; 审校 黄凯)

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