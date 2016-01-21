分析：中国央行频出招单周放水超1.3万亿 尽力延迟降准助稳汇率（更新版）

(新增周四央行MLF操作内容)

作者 李宏薇

路透上海1月21日 - 外汇占款大降、年度缴税，以及将开始的CNH缴存准等影响本周集中发酵，中国央行除在公开市场放巨量进行逆回购外，截至目前，本周已两次SLO和MLF，伴以SLF多管齐下，加上国库现金定存招标，单周净投放资金逾1.3万亿人民币，按需足额提供流动性支持态度坚决。

业内人士认为，在汇率问题未解决情况下，央行上述举措料意在最大限度地延迟降准时点。考虑春节前例来是资金备付高峰期，若流动性紧张蔓延至股市引发金融风险担忧，仍不排除降准现身；惟央行连环动作后，这种可能性进一步下降。

不包括未公布规模的SLF，央行本周除在公开市场进行5,550亿元逆回购外，周一和周三两次进行了总额2,050亿元的SLO(短期流动性调节工具)，周二和周四进行了总额7,625亿元MLF(中期借贷便利)。加上800亿元国库现金定期存款，扣除2,400亿逆回购到期和当周到期的SLO，本周净投放达13,075亿元。

三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳称，从央行多番举动判断，“它是不想(尽快)降准的。理论上来说，公开市场会继续报需求，滚动量会再放大。”

他解释说，为稳定人民币汇率，只要流动性紧张没有明显冲击股市，央行有可能会继续采用逆回购、MLF和SLO等多重手段，最大限度地延后降准时点。

近日银行间债市流动性紧势加剧，随着今日稍早4,000亿元逆回购的进行，资金面稍有缓和迹象。交易员表示，下周一就是CNH缴存准备金的生效日，加之春节渐近，在不清楚具体影响程度前，市场心态还不能完全放松。

中国央行研究局首席经济学家马骏稍早也表示，春节期间流动性需求的季节性特征使得央行倾向采用短中期流动性管理工具，中期流动性安排有替代降准的作用，过度降准不利稳汇率。

今日公开市场4,000亿元的单日逆回购操作量，和本周4,650亿元的公开市场资金净投放规模，均创下自2013年2月以来近三年的新高。

央行周一和周三进行两次SLO，规模分别为550亿元和1,500亿元，期限三天和六天；周二和周四分别进行了4,100亿元和3,525亿元的MLF，期限含三个月、六个月和一年。另外，央行周四公告明确表示，按需足额提供流动性支持。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/1RU43Ln

**长期看降准仍有必要**

市场人士此前对降准的时点，曾由元旦推至春节前。不过在逆回购放巨量，以及连续的SLO、MLF操作后，若流动性不出现更大的问题，降准出台时间可能要再一次延迟。

他们同时强调，就现有情况判断，不论是从基本面，还是外汇占款持续下降，都要求适当下调存准率以支撑经济和补充资金外流缺口，延迟不等于缺席或退出。

民生银行金融市场部首席分析师李志强指出，从本次MLF三个月和一年的期限构成来看，央行多管道操作应不一定只是为缓和春节前后资金面。若市场条件允许，可能会拖至更往后时点。

“尽量不用(降准)，但不得不用的时候，还是得用。”他称。

另外，国泰君安证券研究所最新债券报告认为，央行迟迟不降准可能与稳定人民币汇率预期有关，但不意味着不会改变。如果资金面不缓解，风险资产继续下跌，春节前央行很可能释放天量流动性，一次性下调1个百分点的法定准备金率可能性亦非常大。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复操作。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，2014年和2015年分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.75%；去年10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 1,550

（周四） 4,000

SLO（周三） 1,500

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 800

（周四） 1,600

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净投放 4,650

注：因操作期限短，计算净投放时只将SLO未到期部分统计在内，当周已到期未计入。(完)