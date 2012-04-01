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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 1日 星期日 09:10 BJT

人行：保持汇率基本稳定

中国人民银行货币政策委员会一季度例会强调，要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响，继续实施稳健的货币政策；同时进一步完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。会议指出将综合运用多种货币政策工具，引导货币信贷平稳适度增长。路透

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