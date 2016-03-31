中国央行首次披露与银行外汇远期交易 称操作对外储影响较小

路透北京3月31日 - 中国央行首次披露与银行进行的外汇远期交易，周四公布的数据显示，截止2月29日，中国央行的外币对本币远期合约和期货合约多头头寸为24.38亿美元，空头头寸289亿美元。

“为更好地满足企业的汇率避险需求，稳定市场预期，人民银行通过商业银行向企业按实需原则提供了充足的远期避险产品，使其在锁定汇率风险的条件下回归正常的国际贸易和境外经营布局。”央行称。

央行并表示，将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。

2015年以来，人民币对美元汇率双向浮动弹性更加明显，一些企业对外债和外币贷款进行套期保值的需求增多。

路透此前报导指出，中国央行正在远掉市场玩起了乾坤大挪移，央行的新玩法就是在与市场主体加强沟通的同时，通过掉期市场获得外汇流动性，为即期市场提供弹药，“以时间换空间”有效缓解外储锐减的风险，以最小的成本令贬值预期消弭于无形。（完）

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