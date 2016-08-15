中国央行称G20各国就建立开放且抗风险的金融体系达成共识

证监会主席召集机构座谈 听取有关IPO等问题市场意见--消息（更新版）
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透北京8月15日 - 中国人民银行副行长易纲指出，G20（20国集团）各国就建立开放且具有抗风险能力的金融体系达成共识，各国将继续及时、全面、一致地落实已达成一致的改革，包括巴塞尔Ⅲ和总损失吸收能力标准；同时继续密切监测金融体系中的新风险和脆弱性。
中国人民银行和财政部共同负责G20峰会财金渠道的筹备工作，主要推动了以下四个议题：推动全球经济强劲、可持续和平衡增长、完善国际金融架构、推动金融部门改革、发展普惠金融和绿色金融。
央行网站援引易纲在外交部二十国集团杭州峰会媒体吹风会的发言称， 中国积极推动主权债的有序重组，并鼓励巴黎俱乐部适应不断变化的官方融资结构。而今年金融部门改革仍将是峰会的重点议题。
易纲称，中国担任主席国以来，加强了宏观形势研判和政策协调，推动各方重申“将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率”，促成G20首次承诺“就外汇市场密切讨论沟通”。
他称，G20普遍支持在金融市场波动加剧的背景下加强对资本流动的监测和分析，并在总结各国经验的基础上改善对资本流动及其风险的应对。
此外，中国并首次把绿色金融议题引入G20议程，还创建了绿色金融研究小组，杭州峰会将通过第一份G20绿色金融综合报告。
2016年G20领导人峰会将于9月4-5日在浙江杭州举行。而此前，7月23-24日已在中国成都举行G20财长和央行行长会。 （完）
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(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
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