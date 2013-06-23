（修正）中英签署货币互换协议

（修正标题措辞）

路透上海6月23日 - 中国人民银行宣布，其与英格兰银行周六签署了规模为2,000亿元人民币/200亿英镑的中英双边本币互换协议。英国也由此成为首个与中国签订货币互换协议的七国集团(G7)国家央行.

据央行网站周日刊登的新闻稿显示，该互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。旨在为双边经贸往来提供支持，并有利于维护金融稳定。

央行称，近年来，伦敦市场人民币业务取得了一定的发展。与英格兰银行建立双边本币互换安排，可为伦敦人民币市场的进一步发展提供流动性支持，促进人民币在境外市场的使用，也有利于贸易和投资的便利化。

中英双边本币互换协议的签署，标志着中国人民银行与英格兰银行在货币金融领域的合作取得了新的进展。

人民日报此前引述英国伦敦金融城报告称，2012年伦敦在全球人民币市场上的地位日益突出，人民币交易量和伦敦的银行所提供的人民币产品都持续增加。

英国央行1月表示，该行“原则上”准备成为首个与中国签订货币互换协议的七国集团(G7)国家央行，这被许多银行家视为伦敦成为离岸人民币中心的关键一步。

此前中国已经与19个国家地区货币当局达成了货币互换协议，涉及总金额超过2万亿元人民币，从地域上正从亚洲和新兴市场国家向西方国家延伸，但尚无非洲国家。（完）

(发稿 刘昕； 审校 林高丽)

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