中国经济明年增速或降至6.6% 应放弃增长“点目标”--货币政策委员

路透北京10月27日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平预计，由于结构性减速，中国经济增速明年可能降至6.6%，若坚持“点目标”容易造成被动局面，应落实对经济增长的区间调控框架，以通货膨胀界定增长的上限、以失业率界定增长的下限。

他日前在接受中国金融四十人论坛（CF40）秘书处采访时表示，今年来看，货币政策应该还有进一步宽松的空间，政府总体的资产负债表还不错意味着财政政策也有一定的空间。

“当前GDP增长确实在减速，但总体上还在可接受范围内，”黄益平预计，四季度GDP(国内生产总值)增长有企稳的可能性，还会维持在6.9%，但是经济趋势性的下行很难逆转。

他指出，值得担心的并不是现在，因为目前来看最重要的判断标准--劳动力市场还比较稳定，这表明经济增速并没有明显偏离“合理区间”；关键是下一步经济继续减速是否会导致就业、金融市场出现问题。

黄益平称，目前转型阶段的一个重要特征是“合理的增长区间”并不稳定，除了周期性和结构性的因素以外，经济改革也会对经济增长产生较大的影响，“这个阶段的特征是合理的增长速度不稳定，如果继续坚持‘点目标’，很容易造成被动的局面。”

针对中国三季度GDP同比增速降至6.9%，中国总理李克强此前表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。

周一开幕的中共十八届五中全会将讨论和制定中国第十三个五年规划，预计继续深化改革和坚持经济结构调整仍是主基调。至于重要的经济增长目标，结合目前各种迹象分析，平均增速或将设定为6.5%左右，较十二五的7%略有下调。

在拉动GDP增长的马车中，黄益平认为仍主要靠投资，并称当前经济增速还可以，不必那么迫切地采取政策拉动增长，可以采取一些货币政策、财政政策措施适当地稳增长。

谈及通缩，他指出这是一个值得关注的风险，如果经济下行不逆转，过剩产能的问题不化解，PPI(工业生产者出厂价格指数)降低的情况会持续相当长的一段时间。

对于中国央行上周宣布双降，并放开存款利率上限，黄益平认为，现在还不能说明利率市场化已经完成了，只能说原来央行对利率的行政性干预取消了。

“利率市场化改革还需要起码两个方面的努力。第一个方面是资金定价；第二个方面是货币政策的传导，货币政策通过什么工具来传导，怎么传导，最后影响市场利率、资金价格。”他并指，现在传导机制不太顺畅，需要发展债券市场、货币市场，改进金融机构的定价能力来解决资金定价和货币政策传导的问题。

中国央行副行长易纲周一表示，利率市场化可为货币政策转向价格型模式创造基础条件，但利率市场化并非一放了之，还是要根据逆周期调控的需要和宏观调控的整体取向，对利率进行调控。（完）