中国央行：黄金进出口准许证6月起将实行“非一批一证”管理试点

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月4日 - 中国央行周三公告称，将和海关总署开展《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》“非一批一证”管理试点工作，从6月1日起，黄金及黄金制品进出口业务频繁的法人可以申请“非一批一证”准许证。
实行“非一批一证”的准许证可以在有效期内、不超过规定数量和批次报关使用。具体做法是，海关在准许证正本背面“海关验放签注栏”内逐笔签注核减进（出）口的数量，报关批次最多不超过12次。该准许证自签发之日起六个月内有效。
公告并显示，实行“非一批一证”准许证管理试点海关为北京、上海、广州、南京、青岛、深圳海关；其他海关，仍按照现行规定办理。
该管理试点实行后，央行及分支机构将将对核发的准许证使用情况加强监督管理。“非一批一证”准许证的被许可人，应在准许证有效期满后10个工作日内将黄金及黄金制品进出口情况（包括批次、验放日期、实际进出口数量等）报送中国人民银行及其分支机构。
该公告并称，此举是为进一步简化审批手续，促进贸易便利化。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。