中国央行：黄金进出口准许证6月起将实行“非一批一证”管理试点

路透北京5月4日 - 中国央行周三公告称，将和海关总署开展《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》“非一批一证”管理试点工作，从6月1日起，黄金及黄金制品进出口业务频繁的法人可以申请“非一批一证”准许证。

实行“非一批一证”的准许证可以在有效期内、不超过规定数量和批次报关使用。具体做法是，海关在准许证正本背面“海关验放签注栏”内逐笔签注核减进（出）口的数量，报关批次最多不超过12次。该准许证自签发之日起六个月内有效。

公告并显示，实行“非一批一证”准许证管理试点海关为北京、上海、广州、南京、青岛、深圳海关；其他海关，仍按照现行规定办理。

该管理试点实行后，央行及分支机构将将对核发的准许证使用情况加强监督管理。“非一批一证”准许证的被许可人，应在准许证有效期满后10个工作日内将黄金及黄金制品进出口情况（包括批次、验放日期、实际进出口数量等）报送中国人民银行及其分支机构。

该公告并称，此举是为进一步简化审批手续，促进贸易便利化。（完）

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