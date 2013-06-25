人行已同意广深试点QDII2--报载

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海6月25日 - 据上海证券报周二报导，中国人民银行广州分行行长王景武近日表示，目前央行已同意广州、深圳作为合格境内个人投资者（QDII2）业务试点，方案已上报国务院待批。
据报导，广东省副省长陈云贤近日亦透露，QDII2有望在广州和深圳试点推行。
今年以来，高层在不断加强QDII2的推动力度。今年1月份，央行会议首次提出做出做好QDII2试点相关准备工修，5月总理李克强主持召开的国务院常务会议决定，要建立个人投资者境外投资制度，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。
此前，各地都在积极争取试点QDII2，除广州和深圳外，上海、北京、温州、天津等地都希望能够争取到QDII2的试点区域资格。分析人士认为，既然央行已同意广深试点QDII2，这意味着QDII2的基本方案或实行细则已完成。
报导还引述王景武的话称，国家外汇管理局已同意将整个广东省作为跨国公司外汇资金集中管理试点地区，美的000527.SZ、TCL(000100.SZ)和伟创力三家企业将率先启动试点。
所谓外汇资金集中管理，是指集团内部的财务公司为载体，通过境内和境外的外汇资金集中管理专户分别对境内和境外的外汇资金进行集中运营管理。这样，可降低企业结售汇成本，有效规避汇率风险，提升资金管理水平，实现资金最优配置。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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