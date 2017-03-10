中国央行行长周小川等“金融改革与发展”记者会要点摘录（更新版）

路透北京3月10日 - 中国人民银行行长周小川、副行长易纲、副行长兼国家外汇管理局局长潘功胜以及副行长范一飞周五在两会新闻中心举行“金融改革与发展”记者会，以下为记者会要点摘录：

**使用外储维稳人民币汇率利大于弊**

使用外汇储备和维护人民币汇率基本稳定的整个过程是利大于弊，对中国和对国际社会都有好处。我们卖出美元都收回了等价人民币，不是说外汇储备都打水漂了，这是一个等价交换的过程。

另外，在这个过程中实际上也尊重了市场规律，就是说在维护人民币汇率基本稳定的过程中，还是遵照市场规律的，人民币汇率还是保持弹性的。因为人民币汇率保持弹性，使得市场的信号得以发挥，而且汇率的弹性，也是我们维护国际收支基本平衡的一个稳定器和调节器。在这个过程中，市场信号得以体现。

最后，人民币去年加入了国际货币基金组织特别提款权篮子，人民币在国际货币体系中，有着制度性的话语权。人民币加入特别提款权篮子以后，已经到了国际货币的第一梯队，就是人民币和美元、欧元、日元、英镑在第一梯队里。在这个时候可以进一步考虑，怎么样优化储备的水平，有一个综合的考虑。总的看这个事，一个是汇率的平稳是一个好事，对中国、对世界都有好处，另外在这个过程中，又尊重了市场的价格调节机制，整个过程是平稳的。

中国对外投资目前有一些盲目性，包括跟风、动机不良的，进行一定管理是正常的。去年对外投资增长相当快，有部分和中国对外投资产业政策不符合，对对外投资进行一定程度的政策指导，也是有必要的。不要抱着过去的“宽进严出”的心态，吸引外资和对外投资总体上是健康的。

前几年，中国对外资产的主体，基本都是官方外汇储备形成的。这些年，看到市场主体所持有的对外资产在慢慢增长。前几年，官方外汇储备所形成的对外资产大概占到70%、80%，到去年年底，官方的外汇储备所形成的对外资产和市场主体所持有的对外资产，一半对一半。这是一种藏汇于民的体现，对外资产这种结构性的变化，是一件好事情。

中国吸引外资政策在继续，总体资本流入流出将比较平衡和健康。最近唱空人民币声音比较强，国际市场认为中国经济增长下降导致对人民币汇率的怀疑声音一度有点过分。中国人民币实行有管理的浮动汇率制度，在合理均衡水平上基本稳定，有管理的浮动汇率对经济有利，没有深究过“人无贬基”这个词。看空人民币是阶段性的，中国经济总体比较健康。

今年人民币表现出没有持续贬值的基础, 市场预期有了很大的调整，经济健康、通胀低，货币容易坚挺；金融稳定的话对货币的信心会进一步增强。汇率短期波动是正常的，更主要的是对中期人民币汇率的判断。随着中国经济增长趋稳结构调整产生效果，会决定人民币在合理均衡水平上基本稳定。

**外汇储备下降是正常现象**

外汇储备涉及的因素比较多，我们国家外汇储备在亚洲金融危机以后开始比较快向上增长。大概是2002年特别是2002年下半年以后，增长比较快。同时国际上也有一些摩擦，人家觉得你太多，我们自己都认为没有必要搞那么多。但是，一旦往这个方向走，惯性很大，所以冲高到了4万亿左右，其实没有必要搞那么多。另外，这里面也有部分大家认为是热钱的。

第二个就是国际货币基金组织对全球资本流动有一个分析。金融危机以来，由于发达国家普遍采取了经济刺激计划、货币宽松，导致放出去的大量流动性变为从发达国家向新兴市场国家的资本流出。

新兴市场是资本流入的，流入的这些钱有一些并不是像外商直接投资这类实体性的投资，而是金融性的资金流动，国际货币基金组织估计的是4.2万亿美元。这些至少1/3流到了中国，这些钱的稳定性实际上是比较差的。所以，在一些发达经济体开始复苏以后，市场就开始变化了，有相当一部分资金就会流回去。因此不只是中国有一些外汇资金流出，也有一些其他新兴市场国家，大的新兴市场基本都有流出，像俄罗斯、巴西、南非、印度。

在这种情况下外汇储备有所下降，这个事大家要一分为二看。一方面看看在资本流动方面，一些政策可能过去执行不严，就在这方面做一些改进；另外一个方面，外汇储备下降也是一个正常的现象，因为我们本来也不想要那么多，所以适当的有所下降，也没有什么不好的。

同时，当前3万亿左右的外汇储备总量是全球第一位的，而且远远超出第二位。因此，在政策制定方面，我们是平常心，即使有问题要解决，也不要把这个事看得太严重，不要反应过度。老实说，可能会有个别环节也有反应过度的问题，我们会尽快理顺。

**今年M2增长12%左右是预期目标，住房贷款发展速度仍较快**

从今年政府工作报告情况来说，定的M2增长12%左右是一个预期数字，并不是任务指标。另外，在社会融资和信贷方面也大致按照这个速度进行掌握。这是根据全球经济和中国自己的经济情况来制定的。与此同时在执行过程中还要根据经济的反馈数据、经济的实际情况进行适度微调。

总体来说，住房贷款在中国还会以相对比较快的速度发展，但是确实要适当平衡。随着住房产业的政策调整，估计会适当放慢。

**第三方支付存风险，加强非银支付监管**

支付产业关系到千家万户，是一个基础性的产业，近年来发展很快。随着产业规模不断做大，创新产品越来越多、越来越丰富。从广义和狭义来看支付产业，广义的支付产业包括非银行支付机构和银行业，狭义的支付产业主要指非银行。

这几年随着行业的发展确实累计了一些问题和风险，主要有市场参与者众多，总体而言市场供给和需求有一些失衡，供大于求的情况比较严重，所以行业也存在过度竞争的情况。

由于各方面原因，包括机构内部内控薄弱、风险管理放松等原因，对消费者的保护不够。两个突出问题：一是消费者的个人隐私特别是关于支付的敏感信息被泄露，甚至一些信息公开在网上买卖。二是备付金被挪用的情况一度还比较严重，有些机构把客户的备付金拿来炒房、炒股票，甚至用于个人赌博，最后导致损失。往往一个机构出问题可能牵扯到多个地区，消费者的人数可能数以万计。

对此近两年主要做了几件事：首先对前期累计的风险进行化解和处置，尽量帮助消费者挽回损失，为此央行和地方政府都做了大量工作。 二是强化基础建设，把我们领域的基本规矩建起来，这些年出台了网络支付办法，推行了账户分类制度，对支付机构也实行了分类评级。对备付金实施集中存管，当然制度已经出台，第一次存管马上就要进行。

同时加强监管。一方面是市场上除了持证的机构以外，还有大量机构无证从事支付业务。到1月份为止，全国清理出239家无证也就是非法从事支付业务的机构，进行了整顿、清理，部分已经移送给公安部门处理。另一方面，对持证的支付机构加强监管，对违规行为敢于“亮剑”，进行处罚。

人民银行认为科技的发展可能会对未来的支付业造成一些巨大的改变，人民银行高度鼓励，同时也和各种业界共同合作，把金融科技的发展搞上去。特别强调一点是网络科技的发展，还有就是数字货币的发展，其中也包括区块链等新技术，这些新技术会在未来产生一些当前人们不容易完全想象或者预测到的影响。

但同时，既要鼓励发展，同时也要防范风险，健康发展。其中不健康的行为要不断规范。也不是说从一开始就去束缚人家的手脚，但是在发展过程中，大家已经看到一些问题，必须进行规范，包括无证经营问题、侵犯隐私问题、支付产品安全性不够问题。

**金融要更好配合去产能**

全社会非金融企业的杠杆率过高作为一种宏观现象，它的微观基础是有很多非金融企业自身的杠杆率过高，所以加总起来太高。这跟供给侧结构性改革有很大关系。首先每个企业，特别是那些杠杆率已经过高的企业，要有所控制。

一方面，他们自身要进行内部改革；另一方面，金融系统要考虑不能过多支持这类企业，也有一些企业需要进行市场化的债转股。

其次，跟产能过剩有关系。有一些产能过剩的企业，过去占用过多的信贷资源，因此，去产能也是非常重要的一项政策，金融业要大力支持去产能。库存过多，本身就是占用流动资金，这是导致杠杆高的一个原因。

去库存在微观上来讲，都是非常重要的，金融业要更好地配合“三去一降一补”的改革。同时，金融机构在内部评级和对客户的各项指标监测方面，要作出更大的努力和改进，这样就能发现哪些企业过去贷得太多，不应该贷那么多，融资结构需要改变。这样的话，就可以逐步落实这项政策。这个过程是一个比较中期的，在短期内不会看得非常明显，因为存量非常大。

**中国杠杆率总体不高，但企业杠杆率比较高**

我国的杠杆率总体不是特别高。从结构看，住户部门和政府部门的杠杆率还不是特别高，但是企业部门，就是非金融企业部门的杠杆率从全球比较看，是比较高的。所以降杠杆有这样几层含义：

一是杠杆率的持续增加不利于经济的持续发展，并且在积累一定的风险。这些杠杆率、负债率的增加，积累的问题目前已经看到了。在考虑这个问题的时候，我们考虑降杠杆首先要考虑稳杠杆，就是总的杠杆率还是要把它稳住，或者让它每年增长少一些、慢一些，要稳住。

二是在总的杠杆比例下，家庭、政府、企业间的杠杆结构还可以有一些优化。我们国家杠杆率和国际上比有点高，这和我国金融结构有关。因为我们国家储蓄率高，形成以银行为主、以间接融资为主的金融格局，大家从银行借钱占的比例比较高。这样就造成了中国杠杆率偏高。因此杠杆率偏高和储蓄率高是连在一起的问题，也可以说是一个硬币的两面。

要走出这个格局有一条思路非常清晰，就是大力发展直接融资，要有更多的资本金进去，如果资本金多了，杠杆率就下来了，企业抗风险的能力就加强了。资本金怎么进去？我们考虑在各个行业要严格资本约束。

我们要宣传一个理念：一个企业、一个投资有多少钱就干多少事。这个投资和这个企业，首先要有自己的资本金来承担风险，然后你去借钱，不管是借贷款还是发债融资，使你的资本金和借来的钱有一个最优的配置和比例，这样就能够激发全社会融资结构的优化，同时，也能够激发投资主体承担风险，小心、认真地进行每一个项目的评估，在做决策之前，把风险控制好。这样一个思路，可以把整个杠杆率稳住，然后慢慢地实现有所下降。

**货币政策总体稳健中性**

总理在政府工作报告中明确继续实施稳健的货币政策，或者更明确的说法，就是货币政策稳健中性。至于使用各种各样的工具，确实中央银行工具箱的工具比较多，工具的使用自然可能也带有引导市场价格、引导预期，同时传导货币政策的意图。但是也不见得对每次操作数量、价格都要作出过度解读。货币政策总体来说还是稳健中性。

至于有一些人的担心应该从两个方面说。首先，如果经济中货币数量太大，像总理说的我们不搞大水漫灌，但如果真是大水漫灌的话，实际上对经济还是非常有害的，可能导致通货膨胀上升、资产价格泡沫等各种各样的问题。

与此同时，货币政策在稳健方面适当做得更加中性一些，会有利于供给侧结构性改革。很多企业要“三去一降一补”，如果货币太松的话，压力就不够。

**融资难融资贵始终存在**

融资成本“融资难、融资贵”的问题，首先这个现象始终存在的，但是中小企业、小微企业的融资比例实际上每年都是在上升的。在人民币企业贷款60多万亿盘子下，已经实现了贷款余额大型企业、中型企业和小微企业三分天下，基本上都是三分之一。

以前是大型企业占一半以上，中型企业和小型企业占的比例比较小一些。大概从2010年左右开始，贷款新增量中大型企业、中型企业、小型企业基本是三分之一，但是余额还有很大的差距。到去年，大、中、小三个组成部分都是三分之一。

在经济结构性改革的过程中，银行业、金融业自己也在做供给侧结构性改革，要更多地面向中型企业、小微企业。因此融资难的问题会逐渐有所缓解。而价格问题是除了名义价格，还要看实际价格，这跟物价和其他因素有关系。

**稳步推进债券市场开放**

债券市场始终都是有对外开放的内容，并不是哪一年有一些突出的举动。去年有利的方面是，人民币国际化进一步迈进，人民币被纳入SDR篮子，这些都有利于外国投资者提高对中国的债券市场的兴趣，积极性也增加了。我们也相应推出一些政策，但不是一些突出的政策，我们也不刻意追求人民币债券是否纳入某一个具体的债券指数，但是会稳步地在这个方向推进，在对外开放方面会逐步再取得更明显的进展。

随着中国经济的稳步增长，人民币的国际化发展，中国金融市场更加开放，中国债券市场开放的潜力还是比较大的。下一步，对人民银行来说一定会完善相关制度的安排，比如法律、会计、审计、税收、评级等方面的制度安排，为境外投资者投资中国债券市场提供一个更加便利和友好的制度环境。

同时，推动金融市场基础设施互联互通和跨境合作。在这个过程中，需要和境外投资者多一些沟通和交流，这个事情也不是那么着急，得一步步走，走得更加稳健一些。

**利差只会影响短期外汇交易**

从外汇市场的交易层面上看，利率差异往往是导致一些短期操作方面的动因，钱是会朝着利率高的方向移动。但是，从中期的角度来看，各国的利率水平主要由国内经济的情况所决定的，而国内的经济情况既包括经济增长、就业、对本国经济的信心以及通货膨胀率，通货膨胀率各国也不一样，各国利率也都是有差异的。

比如日本多少年利率都很低，跟其他货币有明显的利率差距，但不见得一定会导致非常明显的、持续的投机活动或者资本流动。

**中国金融监管会进一步细化**

两年多以前已经初步设置了金融监管协调部际联席会议，最近研究了资产管理的问题，也有称之为理财产品的问题，因为资产管理中间有很大一部分是理财产品。“一行三会一局”，也就是人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局之间已经在许多比较大的问题上初步达成了一致。可能会进一步细化以后作出一些初步规范。但是这个规范绝不是一劳永逸的。因为市场是不断变化的，会把一些存在的突出问题规范一下。

现在的问题一是理财产品市场上有一些混乱，这些混乱包括比如标准差距太大、套利机会太多、投机性过强等问题；二是监管之间通气不够，对市场总体观察和风险把握还不够好，所以这方面也要加强。

从资产管理各种个体来说，有一些是投机性过强，忽视风险，没有一些起码的风险管理的做法。三是有一些资产管理产品或者理财产品嵌套运行，就是从金融系统一个行业的一个公司到了另外一个行业的一个公司，来回在系统里转。

我们强调资产管理和其他金融业务一样，要着重为实体经济服务。转来转去钱没有到实体经济去，这中间到底有些什么问题，可能有一些是套利，甚至有一些是违规的行为。就这几个方面，大家对资产管理究竟怎么定义、都是哪些范畴、都存在哪些问题，初步达成了一致意见。

金融监管协调机制还会朝着这个方向继续努力，而且在达成一致意见的情况下，还可能提高到更有效的层次，现在还没有做到。

**汇率波动是常态，今年汇率比较稳定**

2016年下半年，中国对外投资和其他方面的外部花销比较猛一些，每年下半年这个季节都会多一些，去年多得明显一些，也包括有一些企业在外面收购的热情比较高。

美国大选，特朗普当选，之后出现了很多和一般人预期不太符合的变化，因此导致美元指数上升比较猛。在这种情况下，汇率波动比较大。

外汇市场历来是非常敏感的一个市场，会随着整个全球经济，也随着中国所发生的各种事件不断波动，因此正常的汇率波动是一个常态，也是一个正常的情况。

相信今年随着中国经济比较稳定，而且更加健康，供给侧结构性改革、“三去一降一补”都取得成绩，国际上对中国经济的信心也比较好，应该说汇率自动就有一个稳定的趋势。

与此同时，中国有关政策方面没有什么太大的变化，但是在执行和监管方面要做得更精细一些。在这样的情况下，今年的人民币汇率应该比较稳定。（完）