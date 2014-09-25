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路透中文国际短讯 | 2014年 9月 25日 星期四 14:29 BJT

中国央行人士称外媒报导的央行行长易人之说“不实”

中国央行办公厅接近行长周小川的人士周四明确表态称，外媒报导的中国央行行长易人之说“不实”。之前《华尔街日报》报导称，中国央行行长周小川或将离任，前证监会主席、现任山东省省长郭树清是新一任央行行长主要候选人。图为周小川。路透
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