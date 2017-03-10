周小川称人民币汇率应比较稳定 不必过度解读每次货币政策工具操作（更新版）

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路透北京3月10日 - 中国央行行长周小川周五称，人民币汇率自动就有一个稳定的趋势，今年汇率相关政策没有太大变化，但在执行和监管方面会做得更精细，相信今年的人民币汇率应该比较稳定。

他是在“两会”期间就“金融改革与发展”记者会上作出上述表述。他并指出，货币政策总体来说还是稳健中性，央行政策工具箱里的工具比较多，工具的使用自然可能也带有引导市场价格、引导预期，同时传导货币政策的意图。但是也不见得对每次操作数量、价格都要作出过度解读。

“今年人民币表现出没有持续贬值的基础，短期波动是正常的，更主要的是对中期人民币汇率的判读。”周小川称，“随着中国经济增长趋稳，结构调整产生效果，会决定人民币在合理均衡水平上基本稳定。”

他认为，正常的汇率波动是一个常态，今年将继续实行有管理的浮动汇率制度，在合理均衡水平上基本稳定。

而最近唱空人民币声音比较强，国际市场认为中国经济增长下降导致对人民币汇率的怀疑声音一度有点过分；周小川指出，没有深究过“人无贬基”这个词，看空人民币是阶段性的，中国经济总体比较健康。

对于近年来外汇储备的持续下降，他表示，根据国际货币基金组织对全球资本流动的分析，金融危机后，由于发达国家普遍采取货币宽松等刺激政策，约有4.2万亿美元的金融性资金流入新兴市场，其中至少有三分之一进入中国。在发达经济体复苏后，又有相当部分的资金会溜出去。

“外储下降也是正常现象，没什么不好，外储是拿来用的不是攒着看的。”他称，“我们在制定政策方面还是保持平常心，不要反应过度，把外储下降看的太严重。”

央行副行长易纲进一步指出，使用外储维稳人民币汇率利大于弊，“外储用了不是打水漂了，而是等价交换的过程，放出多少美元就收回多少人民币”。

**货币政策维持稳健中性**

周小川表示，货币政策维持稳健中性有利于供给侧结构性改革，M2预期增长12%左右是一个预期数字，并不是任务指标，在社会融资和信贷方面也大致按照这个速度进行掌握。这是根据全球经济和中国自己的经济情况来制定的。

与此同时，在执行过程中还要根据经济的反馈数据、经济的实际情况进行适度微调。

“货币政策在稳健方面适当做得更加中性一些，会有利于供给侧结构性改革。很多企业要‘三去一降一补’，如果货币太松的话，压力就不够。”他称，“大水漫灌实际上对经济还是非常有害的，能导致通货膨胀上升、资产价格泡沫等各种各样的问题。”

对于中国融资难、融资贵的现象，周小川认为虽然还存在这些现象，但在经济结构性改革的过程中，银行业、金融业也在做供给侧结构性改革，要更多地面向中型企业、小微企业，这一现象将逐渐有所缓解。

“小微企业融资比例每年都在上升，目前贷款新增量大中小企业三分天下。”他称。

针对中国一些产能过剩企业过度占用信贷资源情况，他强调，金融业要大量支持去产能。中国全社会非金融企业的杠杆率过高是宏观现象，微观基础是很多非金融企业自身的杠杆率过高。

在去杠杆方面，央行副行长易纲表示，当前中国总体杠杆率不是特别高；结构上，住户和政府部门的杠杆率不是特别高，但非金融企业部门的杠杆率从全球比较看较高。

在降杠杆的过程中，首先应考虑稳杠杆，即稳住总的杠杆率，或使其每年增长少一些、慢一些；同时，优化家庭、政府、企业间的杠杆结构。

他认为，中国较高的杠杆率与中国以间接融资为主的金融格局有关，应通过大力发展直接融资，投入更多的资本金，并对不同行业进行严格的资本约束，以“走出”这样的格局。

**加强金融监管**

对于市场热议的央行牵头制定统一的资产管理方案，周小川表示，央行已于银监会、证监会、保监会、外汇局在许多比较大的问题上初步达成了一致，未来在进一步细化后作出一些初步规范。

“但是，这个规范决不是一劳永逸的。因为市场是不断变化的，我们会把一些存在的突出问题规范一下。”他强调。

在他看来，资管领域尤其是理财市场存在一些混乱，如标准差距太大、套利机会太多、投机性过强等问题。同时，监管之间通气不够，对市场总体观察和风险把握还不够好。此外，资产管理产品或者理财产品嵌套运行，中间存在着套利或者违规的行为，没有为实体经济服务。

“金融监管协调机制还会朝着这个方向继续努力，而且在达成一致意见的情况下，还可能提高到更有效的层次。”他称。

在非银支付监管方面，央行副行长范一飞指出，行业主要存在供大于及过度竞争的问题； 此外，还存在消费者个人隐私特别是关于支付的敏感信息被泄露，以及备付金被挪用的情况，如有些机构把客户的备付金拿来炒房、炒股票，甚至用于个人赌博，最后导致损失。

央行近两年首先对前期累计的风险进行化解和处置，同时强化基础建设，推行了账户分类制度，对支付机构也实行了分类评级，对备付金实施集中存管，现在第一次存管马上就要进行。

同时加强监管。一方面清理无证从事支付业务。到1月份为止，全国清理出239家无证也就是非法从事支付业务的机构，进行了整顿、清理，部分已经移送给公安部门处理。另一方面，对持证的支付机构加强监管，对违规行为敢于“亮剑”，进行处罚。

对于未来的监管导向，他指出，“既要鼓励发展，同时也要防范风险，健康发展，...也不是说从一开始就去束缚人家的手脚，但是在发展过程中，必须进行规范，包括无证经营问题、侵犯隐私问题、支付产品安全性不够问题。”

**稳步推进债市开放**

在债券市场对外开放方面，周小川表示，中国不会刻意追求债券交易是否纳入某一个债券指数，但是会稳步地在这个方向推进，在对外开放方面会逐步再取得更明显的进展。

央行副行长潘功胜并称，中国债券市场开放的潜力较大。下一步，央行一定会完善相关制度的安排，比如法律、会计、审计、税收、评级等方面的制度安排，为境外投资者投资中国债券市场提供一个更加便利和友好的制度环境。

“同时，推动金融市场基础设施互联互通和跨境合作。在这个过程中，需要和境外投资者多一些沟通和交流，这个事情也不是那么着急，得一步步走，走得更加稳健一些。”潘功胜称。

在吸引外资及对外投资方面，周小川强调，中国吸引外资的政策在继续，但不能抱着过去“宽进严出”的心态；吸引外资和对外投资总体上是健康的。

“总体中国资本流入流出将比较平衡和健康。”周小川称。（完）