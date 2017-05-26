分析：中国央行积极对冲到期资金压力 稳货币与强监管并进释暖意

作者 吕雯瑾

路透上海5月26日 - 端午小长假及跨月在即，面对单周逾4,000亿元近三个月最大规模的逆回购到期，中国央行公开市场本周开展积极的对冲操作；市场短期资金面亦大幅好转，短端回购利率回落幅度明显。

业内人士认为，金融监管维持强势，去杠杆压力对市场冲击可能还尚未出清，但“一行三会”(央行、证监会、银监会、保监会)之间的监管协调有所加强，央行公开市场操作积极，起到了平滑短期流动性和稳定市场预期的效果；强监管与稳货币并进，有望降低市场超调风险。

“央行5月加大逆回购投放量，与银监会去杠杆打起组合拳，呵护市场流动性；此外，加大七天逆回购的投放比重，提高货币操作灵活性。”中信证券固定收益分析师明明称。

他指出，近期央行公开市场操作平抑短端利率，已现呵护资金面稳定的倾向。一方面是今年基本面还是面临一定压力，PPI等指标都开始放缓；另一方面，去杠杆已取得一定效果，银行短期错配情况缓解，同业资产和同业负债有所下降，因此货币政策维持实质的中性。

国信证券固定收益研究团队亦表示，今年以来银行间流动性呈现紧平衡状态，但5月中旬以来，“崩紧的弦”似乎略微松动，逆回购利率也已连续两个月未上调。从量和利率两方面来看，年初以来偏紧的货币政策均出现了缓和。

他们认为，这种货币政策的细微变化，可能与金融监管政策的收紧有关。毕竟强监管加上紧货币，金融风险发生的概率会明显增加。

本周公开市场共有4,100亿元人民币逆回购到期。截至周五，央行本周共开展3,800亿元逆回购操作，期限仍为七天和14天，利率继续持平于2.45%和2.60%；目前为止，本周净回笼300亿元（周六为端午节调休上班日）；上周为净投放1,600亿元。

“央妈最近手下留情了，”上海一基金交易员表示，本周央行开展的逆回购规模有些超预期，是短期资金面改善的主要原因。

他指出，目前跨季资金价格仍旧高企，显示6月压力不可小觑，银行将面临二季度MPA(宏观审慎评估)考核；美联储大概率再次升息，市场预期中国央行也可能会跟进上调逆回购利率。

不过他认为，从央行“维稳”的手段来说，市场暂无需过度恐慌，“OMO(公开市场操作)、MLF(中期借贷便利)、SLF(常备借贷便利)，央妈弹药很充足，到时就看愿不愿意放。”

随着短期资金面好转，中国债市恐慌情绪有所缓解，此前一度呈“M型”的国债收益率曲线也在修复。参考中债国债到期收益率曲线，上周末、本周初10年-5年、10年-3年期限利差一度为负值，达到-6bp(基点)左右。而截至周四(25日)，中债五年期国债到期收益率报3.6454%，三年期报3.6402%，与10年期均不再倒挂。

**不乐观亦不悲观**

上半年来“紧平衡”成为银行间资金面的常态，央行公开市场近期的微调难得地提供了一丝暖意，显示其为市场流动性过紧的风险进行托底的呵护意味。不过金融强监管仍在中途，一些政策冲击仍未落地，资金面或债市难言转向，市场也不敢对货币政策有过度乐观的期待。

农业银行金融市场部副总经理胡艳周四在上海衍生品论坛的分论坛讨论中提到，近期金融监管协同有所加强，包括适时的流动性对冲，以及政策间推进次序的调整。她亦强调，市场仍需清晰认知，国内金融监管加强与美联储政策常态化都不是短期化行为，在复杂的形势中仍需看到长期的趋势。

中金公司宏观团队就4月央行资产负债表数据的分析报告提出，金融去杠杆可能会对货币乘数的上涨有一定的抑制作用，这或将促使央行通过公开市场增加资金投放。4月央行资产负债表扩张，很大程度上是由财政存款季节性上升以及央行继而进行净投放带动。

央行数据显示，4月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，创下九个月新低。4月央行资产负债表由3月的收缩转为扩张3,943亿元，与央行早先在一季度货币政策执行报告中的表述一致；货币乘数则从3月的5.29进一步攀升至5.33。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 400

（周二） 1,400

（周三） 900

（周四） 700

（周五） 400

（周六） 待定

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 100

（周二） 1,700

（周三） 1,400

（周四） 700

（周五） 200

SLO到期 --

(完)