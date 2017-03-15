中国央行称正与香港研究试行“债券通” 推动优化两地债市互联互通

路透北京3月15日 - 中国央行周三表示，根据中国金融市场对外开放总体工作部署，正与香港有关方面研究试行“债券通”，推动优化两地债券市场基础设施的互联互通和跨境合作，进一步便利投资者参与债券市场。“债券通”的具体方案及相关工作进展，将适时公布。 ​​​​

今日稍早中国总理李克强在会见中外记者时称，中国要进一步探索开放债券市场，今年将首次在香港和内地试行“债券通”，允许境外资金在境外购买内地的债券；此举有利于维护香港国际金融中心的地位和香港的长期繁荣稳定。

香港政府的谘询组织--金融发展局此前发表报告，建议建立内地与香港债券市场交易互联互通机制＂债券通＂，容许两地零售投资者在＂沪港通＂模式下，互相进入对方的场内交易债券市场，惟只局限于在两个交易所中售予零售投资者的债券，以及在港交所以中央结算系统（CCASS）交收的债券。（完）