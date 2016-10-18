人行官员称个人房贷占比较高有特殊因素 9月外汇占款下降因购汇增加等

路透上海10月18日 - 中国央行调查统计司司长阮健弘周二表示，1-9月，个人住房贷款增量在各项贷款增量中的占比为35.7%，其占比较高有特殊因素，若在分母项中考虑和“还原”地方政府债务置换较多、不良资产核销处置力度较大，中国个人住房贷款比重会有所下降。

她在新闻稿中并称，9月外汇占款下降，一方面是由于国庆长假出境游需求旺盛，导致9月购汇需求阶段性增加，央行向市场提供了一定的外汇流动性支持；另一方面也与央行为支持“走出去”战略，向一些金融机构提供相关外汇资金安排有关。

数据显示，9月末中央银行口径外汇占款余额为229,108.68亿元人民币，当月减少3,375亿元，较8月多减1,456亿元，为今年1月（下降6,445亿元）以来最大降幅，也是11个月连续下降。而9月末中国外汇储备余额为31,633.82亿美元，较上月下降188亿美元。

阮健弘并表示，9月外汇储备与央行外汇占款变化并不完全一致，主要与部分外汇储备投资资产的价格上涨及一些其他货币对美元汇率升值导致的币值重估等因素有关。（完）