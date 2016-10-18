人行官员称个人房贷占比较高有特殊因素 9月外汇占款下降因购汇增加等

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月18日 - 中国央行调查统计司司长阮健弘周二表示，1-9月，个人住房贷款增量在各项贷款增量中的占比为35.7%，其占比较高有特殊因素，若在分母项中考虑和“还原”地方政府债务置换较多、不良资产核销处置力度较大，中国个人住房贷款比重会有所下降。
她在新闻稿中并称，9月外汇占款下降，一方面是由于国庆长假出境游需求旺盛，导致9月购汇需求阶段性增加，央行向市场提供了一定的外汇流动性支持；另一方面也与央行为支持“走出去”战略，向一些金融机构提供相关外汇资金安排有关。
数据显示，9月末中央银行口径外汇占款余额为229,108.68亿元人民币，当月减少3,375亿元，较8月多减1,456亿元，为今年1月（下降6,445亿元）以来最大降幅，也是11个月连续下降。而9月末中国外汇储备余额为31,633.82亿美元，较上月下降188亿美元。
阮健弘并表示，9月外汇储备与央行外汇占款变化并不完全一致，主要与部分外汇储备投资资产的价格上涨及一些其他货币对美元汇率升值导致的币值重估等因素有关。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。