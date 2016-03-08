中国央行副行长称部分城市房价暴涨不能简单归于因货币政策

路透上海3月8日 - 针对近期北京、上海和深圳房价暴涨问题，证券时报周二引述中国央行副行长陈雨露称，这不能简单归因于货币政策，而是由一线城市房地产市场结构性失衡、微观经济体资产配置，以及舆论炒作形成正反馈等多重因素共同影响所致。

他在“两会”期间接受证券时报专访表示，包括房地产在内的资产价格并非货币政策直接调控目标，但波动会对政策目标产生影响，因此受到各国央行普遍关注。人民银行对房地产市场持续关注，并一直致力于加强逆周期调节和系统性金融风险防范，引导金融机构合理投放信贷。

1月份信贷投放较为集中，主要是受春节假期因素影响，应当把1-2月份甚至一季度作为一个整体看待。从前两个月来看，贷款增速平稳较快，基本与当前的经济形势和通胀水平相匹配。

继去年深圳房价飙升后，今年春节后上海楼市涨势可谓疯狂，中国指数研究院2月数据显示，上海新建住宅价格指数同比和环比分别涨15%和0.2%，而二手住宅价格指数2月涨幅分别达到23%和1.82%。

对于未来政策方向，陈雨露认为，当前中国经济下行压力较大，为做好总需求管理，给供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，人民银行将继续实施稳健货币政策，加强预调微调，进一步增强调控的针对性和有效性，保持流动性合理充裕、降低融资成本、促进经济结构调整。

具体来说，一方面保持总量稳定，根据经济形势变化综合运用价量工具预调微调。另一方面，促进信贷结构优化，用调结构的方式有针对性地解决经济运行中的突出问题。

另外，保持物价稳定在货币政策目标中分量最大，推动经济合理增长也是货币政策的重要目标之一。在货币政策执行中，央行注重根据物价和经济形势变化预调微调，通过综合运用各类数量型和价格型货币政策工具，将通胀水平维持在合理区间内，并促进经济平稳较快增长。

针对不良资产证券化问题，陈雨露指出，不良资产证券化与次贷危机有本质不同。结合近年来中国信贷资产证券化试点，开展不良资产证券化试点的实践条件已基本具备。下一步，人民银行将会同有关部门加快推进不良资产证券化试点工作。(完)