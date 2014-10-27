中国央行信贷政策落实程度将是四季度楼市变化的关键--中指院

路透北京10月27日 - 中国央行在9月底出台住房支持金融政策，2011年以来持续贯彻并不断加码的差别化信贷政策在三季度末大幅松绑。中国指数研究院周一发布报告认为，信贷政策已成为促进市场需求释放的重点，未来政策的落实程度将成为决定四季度市场变化的关键。

报告并称，随着房地产市场发展环境的改善，长效机制的推进与调控方式的转变将是未来房地产业长期健康稳定发展的有力保证。

在2014年市场下行、多个城市相继取消限购的背景下，中央和地方相继放宽信贷无疑将极大地增强未来市场预期的信心。

“但与前次放松信贷不同的是，在强改革、调结构的大背景下，各地金融机构同时也需把控风险、把握尺度，未来政策的落实程度将成为决定四季度市场变化的关键。”中指院称。

报告并指出，近年来，无论是新增贷款变化或是利率调整均对房地产市场起到了重要影响，市场量价变化与信贷政策的松紧方向紧密相关。

今年以来，银行陆续出现个人按揭贷款利率上调、贷款审批时间延长、部分银行甚至无个人贷款额度等现象，上半年个人按揭贷款明显下降。

中指院援引央行数据称，上半年新增贷款5.74万亿元，其中房地产新增贷款1.54万亿元，个人购房贷款占新增贷款的61%，为2012年以来最低水平。

中指院认为，在长效调控机制尚未建立，但是限购手段正在逐步退出的过渡时期，差别化的信贷政策能够抑制部分投机需求，成为房地产调控的重要手段。

“短期而言，行政调控手段将退出，货币政策总体稳健同时坚持差别化。”报告并称，未来长效机制会渐唱主角，逐步取代短期调控手段，包括保障房建设、不动产统一登记、户籍制度改革、房地产税立法等在内的长效机制正稳步推进，从而促进市场建立自身调节机制。

2014年三季度，中国经济增长继续放缓，宏观政策偏重稳增长、调结构，货币政策持续稳健，在此背景下，全国房地产开发投资增速明显放缓，增幅创近年低值，同时新开工、销售均呈下行。

中央强调分类指导支持自住需求，地方调整政策放松或取消限购，但限购松绑后市场成交低迷局面未有根本转变，地方随后陆续通过调整信贷公积金、财政支持等方式拉动需求。

国家统计局上周公布，1-9月房地产开发投资同比增长12.5%，低于1-8月增速13.2%；同期房屋新开工面积同比下降9.3%；商品房销售面积同比下降8.6%，销售额下降8.9%。

路透根据国家统计局上周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌1.3%，此前曾连涨20个月；环比下跌1.0%，连续第五个月下跌但跌幅小于8月份的1.1%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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