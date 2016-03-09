住房信贷政策调整的基本逻辑和总体基调是因地施策--中国央行副行长

路透上海3月9日 - 中国人民银行副行长、全国政协委员潘功胜表示，当前中国房地产市场基本特征是总量过剩、区域分化，因此，住房信贷政策调整的基本逻辑和总体基调是因地施策。

潘功胜周二在出席人大和政协两会期间接受新华社采访时并称，目前，国家统一的住房贷款最低首付比政策是适中的、审慎的。同时也强调宏观审慎管理；央行基于对房地产贷款资产质量、区域集中度、机构稳健性的监测、分析和评估，加强对住房金融市场的宏观审慎管理。

他指出，房地产政策涉及土地、税收、规划、建设等多个部门，信贷政策只是其中一个方面。下一步，央行将进一步落实因地施策的要求，完善区域差别化的住房信贷政策。

中国住房和城乡建设部部长陈政高周六表示，住建部高度关注一线城市房价近期表现，正和北上广深（北京、上海、广州和深圳）四个城市密切联系沟通，这四个城市承担调控主体责任，正想方设法稳定市场。

潘功胜还表示，G20财长和央行行长会举行的记者会上，有媒体曾就“下调个贷首付比例是否是加杠杆”提问，当时周小川行长的回答是“你提问的逻辑是对的”，并没有说“房地产加杠杆是对的”。

他指出，去年以来根据国务院统一部署，央行对住房贷款最低首付比政策进行了适当调整，主要政策目标是支持居民家庭自住和改善型的购房需求。从实施情况看，这些政策对支持居民家庭合理住房消费起到了积极作用。

他并谈到，政策对北、上、广、深等限购城市进行差别化处理，如近期两次政策调整均将限购城市排除在政策实施范围之外，这些城市目前仍维持较高的最低首付比要求。

央行行长周小川2月曾在记者会上表示，房地产市场时冷时热，需要宏观审慎政策框架逆周期调整，中国目前个人住房贷款在银行总贷款的比重还是偏低的，有的国家占到40%-50%，中国只有百分之十几。（完）