中国央行就楼市调控召集银行开会 要求强化信贷管理--财新

路透上海10月13日 - 中国对房地产市场严格调控仍在持续推进中。财新网周四报导，中国央行周三就房地产调控召集17家商业银行开会，要求各银行强化住房信贷管理，控制好相关贷款风险。

财新网引述多家银行高管称，央行召集五家国有大行及12家股份制银行高管及个贷、资产负债部门总经理，召开商业银行住房信贷会议，传达房地产调控的会议精神。央行要求各商业银行理性对待楼市，加强信贷结构调整。

报导指出，9月按揭贷增速仍然很快，10个房价上涨过快城市的按揭贷占总按揭贷款的40%，风险急速集聚。

报导并称，监管部门将加强对金融机构住房金融业务的监督检查，加强对银行自律机制的指导，加强宏观审慎评估（MPA）的约束等，以约束商业银行的信贷投放至楼市。

此外，下一步各地利率自律组织机制也将发挥作用，热点城市的按揭贷利率不排除会上升。而在新增贷款投放上，目前监管不会直接做出比例限制，但总要求是新增贷款不能过多投到房地产上，放缓住房信贷增速，引导资金进入到实体经济中。

“现在监管也只能予以劝说，银行也会听，但不是100%听。”报导引述监管人士说。

中国热点城市房价连续狂飙，引发全社会对资产泡沫的担忧。8、9月以来，南京、苏州、杭州等前期涨势过猛的城市先后升级了楼市调控措施，而北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，拉开了地方密集调控的序幕，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策。（完）