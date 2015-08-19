殷勇获任中国央行第三位行长助理

殷勇毕业于清华大学，获得自动控制和企业管理双学士和系统工程博士，并拥有哈佛大学公共管理硕士学位。1996年加入国家外汇管理局中央外汇业务中心。

自2001年起，殷勇先后担任中国投资公司（新加坡）总经理、国家外汇管理局储备管理司副司长和国家外汇管理局中央外汇业务中心主任等职务。

值得一提的是，殷勇首次在央行高层名单里，是在央行8月4日晚间发布的2015年分支行行长座谈会新闻稿中，他与8名央行行领导一起，出席会议，名字排在今年4月上任的两位行长助理张晓慧、杨子强之后。（完）