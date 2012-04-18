人行称汇丰在伦敦发首只人民币债

路透上海4月18日电---中国人民银行周三称,汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)正在伦敦发行了第一支人民币债券,主要针对英国及欧洲大陆国家的投资者,总规模预计为10亿元人民币.

"伦敦建设人民币业务中心,有利於人民币在跨境贸易与投资中的使用,有利於中英之间的经贸往来."央行网站刊登的新闻稿称.

报导并援引英国财政大臣奥斯本表示,伦敦人民币业务中心建设计划的启动,将进一步推动伦敦市场人民币产品和服务的发展及人民币的跨境使用.

据路透周三获得的销售文件,汇丰控股正发行三年期基准规模人民币债券,息率指导区间为3.00-3.25%.而据汤森路透旗下IFR最新报导,此次发行的三年期人民币债券申购额已超过35亿元人民币.

伦敦金融城政府(City of London Corporation)此前发布报告称,伦敦的客户和银行间人民币存款已达到1,090亿元人民币,希望与数家大型银行联手将伦敦提升为人民币离岸交易中心.(完)

参看详情,请点选中国人民银行网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。