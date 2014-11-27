胡晓炼：央行已基本退出汇市常态干预 继续推进利率汇率改革

路透北京11月27日 - 中国央行副行长胡晓炼周四称，央行大幅度减少了对外汇市场运行的干预，已基本退出常态干预。

她在财经年会上并表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。（完）