胡晓炼：央行已基本退出汇市常态干预 继续推进利率汇率改革

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8967元附近
路透上海4月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8967元附近，较上日贬值约122点。
路透北京11月27日 - 中国央行副行长胡晓炼周四称，央行大幅度减少了对外汇市场运行的干预，已基本退出常态干预。
她在财经年会上并表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。（完）
(发稿 谢衡；撰写 沈燕; 审校 张喜良)
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路透北京4月26日 - 中国国务院常务会议周三表示，部署对大气重污染成因和治理开展集中攻关，推动京津冀及周边地区空气质量持续改善，减轻群众呼吸之忧。
路透北京4月26日 - 中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。