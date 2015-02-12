中国央行公开市场单周净投放创逾一年新高 政策放松预期仍存

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透上海2月12日 - 中国央行公开市场本周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。
业内人士表示，央行下周可能继续进行逆回购，但节后因现金回流，及新股发行因素消退，要随时关注由逆转为正回购的时间节点。同时，中国经济增长低迷，以及通胀偏低，令包括降息在内的政策进一步放松预期仍存。
央行公告称，今日进行了总额1,600亿元的逆回购操作，14天和21天期各半，中标利率分别持平在4.10%和4.40%。考虑到350亿元逆回购到期，加上周二进行的800亿元逆回购操作，本周净投放2,050亿元。
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，今日逆回购放量，主要目的是稳定节前资金面。“平抑短期波动，还是公开市场更为效。”
2014年春节前，央行公开市场启动逆回购，两周共投放4,500亿元资金，节后在短期暂停后，并转为正回购操作。与去年相比，今年央行提早启动逆回购，包括本周已有四周时间，至此累计净投放资金4,000亿元。
他并指出，目前央行在总量调控(降准)、价格调控(降息)和定向调控(SLO、SLF及定向降准等)多管齐下。但从稳定经济增长和实际利率水平需求来看，包括降息在内的进一步政策放松仍然十分必要。
中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，创2009年11月以来低点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.3%，为2009年10月以来新低。这是CPI同比涨幅五年来首次跌破1%，PPI则连续35个月持续为负。
此外，央行周三表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/nej93w
此前央行公开市场连续三周净投放。上周三晚间央行宣布降准，次日逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
正回购 （周二） --
（周四） --
逆回购 （周二） 800
（周四） 1,600
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 350
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
净投放 2,050 (完)
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。