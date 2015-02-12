中国央行公开市场单周净投放创逾一年新高 政策放松预期仍存

路透上海2月12日 - 中国央行公开市场本周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。

业内人士表示，央行下周可能继续进行逆回购，但节后因现金回流，及新股发行因素消退，要随时关注由逆转为正回购的时间节点。同时，中国经济增长低迷，以及通胀偏低，令包括降息在内的政策进一步放松预期仍存。

央行公告称，今日进行了总额1,600亿元的逆回购操作，14天和21天期各半，中标利率分别持平在4.10%和4.40%。考虑到350亿元逆回购到期，加上周二进行的800亿元逆回购操作，本周净投放2,050亿元。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，今日逆回购放量，主要目的是稳定节前资金面。“平抑短期波动，还是公开市场更为效。”

2014年春节前，央行公开市场启动逆回购，两周共投放4,500亿元资金，节后在短期暂停后，并转为正回购操作。与去年相比，今年央行提早启动逆回购，包括本周已有四周时间，至此累计净投放资金4,000亿元。

他并指出，目前央行在总量调控(降准)、价格调控(降息)和定向调控(SLO、SLF及定向降准等)多管齐下。但从稳定经济增长和实际利率水平需求来看，包括降息在内的进一步政策放松仍然十分必要。

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，创2009年11月以来低点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.3%，为2009年10月以来新低。这是CPI同比涨幅五年来首次跌破1%，PPI则连续35个月持续为负。

此外，央行周三表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。

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此前央行公开市场连续三周净投放。上周三晚间央行宣布降准，次日逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 800

（周四） 1,600

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 350

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净投放 2,050 (完)

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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