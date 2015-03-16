中国央行发文要求分支机构开展业务合规性专项检查--消息

路透北京3月16日 - 三位消息人士周一透露，中国央行近期下发专项检查通知，要求各地分支机构开展对过去两年所有业务合规性的全面自查和抽查，此举旨在落实国务院去年要求金融机构“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪”（简称“两加强、两遏制”）工作。

“要求2013年和2014年两年做的所有工作全部翻出来查一次，没有重点，全部业务都要检查，档案台账缺失的要补齐，签字漏签的要补好。”一位熟悉情况的消息人士对路透称。

另有地方央行人士证实了上述消息，“我们3月底之前要形成自查报告，中心支行4月到我们这儿进行抽查。问题肯定有，但及时整改掉就不写进自查报告了。”

路透目前暂未联络到央行有关人士对上述消息予以置评。

中国银监会和保监会此前均已于去年12月下发有关专项检查通知，也是分为机构自查和监管抽查两个阶段，机构自查截止日期为今年3月底，而监管抽查时间为3月到4月。

另据接近上海银监局的人士透露，上海银监局今日开始对相关在沪异地中小商业银行分行开展“两加强、两遏制”的监管检查工作，要求银行提供信贷、存款、同业、理财和票据五大板块业务量较大支行名单，支行名单合计量不少于该行全部支行数量的30%。

该人士并称，上海银监局此次检查还需要银行提供“两加强、两遏制”自查工作和总行抽查工作的所有工作底稿或相关过程和结果的记录材料，无相关工作底稿或相关过程和结果记录材料的一律视为自查不合格。

而据经济观察网周日引述一知名私募高层人士称，已接到证监会相应通知，为贯彻落实国务院“两个加强、两个遏制”的要求，证监会稽查总队将于本周进场对200家左右的机构进行业务检查，检查对象包括证券、基金和私募以及个别会管单位等，将实现规模、地域和业务上的全覆盖。

中国总理李克强周日表示，中国的确存在着个案性的金融风险，但是完全可以守住不发生系统性、区域性金融风险。中国银行业不良贷款率略有上升，但在世界上仍处于比较低水平。（完）

(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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