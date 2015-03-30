中国央行新闻处称未接到央行部门召开新闻发布会通知

港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京3月30日 - 中国央行新闻处周一对路透明确表示，截至目前，尚未接到央行其他部门将召开新闻发布会的通知。
该央行人士称，“确实没有接到任何有关通知”。
此前新浪微博上有消息称，中国央行今天中午紧急通知媒体，周一下午三点半召开新闻发布会，有重要事项发布。市场传言届时可能会宣布放松二套房贷政策，受此提振，沪深两市房地产股午后大涨。（完）
(发稿 李贺 ；审校 黄凯)
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路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。
路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。