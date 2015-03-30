中国央行新闻处称未接到央行部门召开新闻发布会通知

港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO

路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。