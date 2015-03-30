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中国财经 | 2015年 3月 30日 星期一 14:29 BJT

中国央行新闻处称未接到央行部门召开新闻发布会通知

路透北京3月30日 - 中国央行新闻处周一对路透明确表示，截至目前，尚未接到央行其他部门将召开新闻发布会的通知。

该央行人士称，“确实没有接到任何有关通知”。

此前新浪微博上有消息称，中国央行今天中午紧急通知媒体，周一下午三点半召开新闻发布会，有重要事项发布。市场传言届时可能会宣布放松二套房贷政策，受此提振，沪深两市房地产股午后大涨。（完）

(发稿 李贺 ；审校 黄凯)

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