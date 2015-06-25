中国央行今日进行350亿元七天逆回购操作 暂停逾两个月后重启

路透上海6月25日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行350亿元人民币逆回购操作，在暂停逾两个月后重启。据此计算，本周公开市场净投放资金350亿元。

此前央行公开市场已连续九周空窗，并连续八周既无资金投放亦无回笼。

本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

在暂停近两个月以后，2015年1月22日央行公开市场启动逆回购操作。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)

(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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