中国央行称将观察总体物价水平及稳定金融市场预期 支持实体经济

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月28日 - 中国央行周二表示，受稳增长政策效果等多重因素的影响，近期物价水平低位企稳，其中个别商品价格出现一定涨幅，但总的看，居民的物价预期保持稳定；央行主要观察总体物价水平等宏观指标，将稳定金融市场预期，继续支持实体经济企稳上升。
央行网站公布的新闻稿并称，今年以来银行体系流动性充裕，货币信贷平稳较快增长，贷款结构继续改善，利率水平明显下降。货币政策支持实体经济的效果逐步显现，主要经济指标企稳向好，经济结构的转型升级特征明显，经济运行出现了积极变化。
央行将按惯例于8月初召开分支行行长座谈会，分析当前国内外经济金融形势，研究部署下半年重点工作。下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具，保持流动性合理适度，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
央行同时指出，将改善和优化融资结构和信贷结构，降低社会融资成本，并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）
(发稿 侯向明； 审校)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。