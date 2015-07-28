中国央行称将观察总体物价水平及稳定金融市场预期 支持实体经济

路透北京7月28日 - 中国央行周二表示，受稳增长政策效果等多重因素的影响，近期物价水平低位企稳，其中个别商品价格出现一定涨幅，但总的看，居民的物价预期保持稳定；央行主要观察总体物价水平等宏观指标，将稳定金融市场预期，继续支持实体经济企稳上升。

央行网站公布的新闻稿并称，今年以来银行体系流动性充裕，货币信贷平稳较快增长，贷款结构继续改善，利率水平明显下降。货币政策支持实体经济的效果逐步显现，主要经济指标企稳向好，经济结构的转型升级特征明显，经济运行出现了积极变化。

央行将按惯例于8月初召开分支行行长座谈会，分析当前国内外经济金融形势，研究部署下半年重点工作。下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具，保持流动性合理适度，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

央行同时指出，将改善和优化融资结构和信贷结构，降低社会融资成本，并保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）

(发稿 侯向明； 审校)

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