中国央行：继续实施稳健货币政策 稳增长措施的效果逐步显现

路透北京8月7日 - 中国央行周五发布二季度货币政策执行报告，继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，更加注重松紧适度；同时及时进行预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。

报告并称，一系列稳增长政策措施的效果已逐步显现，价格涨幅低位企稳，总体仍有条件保持低位运行；市场利率低位稳定运行，社会融资成本继续下行，有助于支持实体经济。

“中期看推动经济增长不靠强刺激而是依靠改革创新来激发经济活力，”报告并称，经济内生增长动力尚待增强，货币政策的有效传导受到影响。

央行并称，要综合运用数量、价格等多种货币政策工具，保持适度流动性，保持货币信贷及社会融资规模合理增长，着力降低社会融资成本。

把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

报告同时指出，在金融创新和技术发展的推动下社会资金更易流动和聚集，资产价格波动加大。

全社会债务水平继续上升，这些都增大了经济金融领域的潜在风险；要采取综合措施维护金融稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

央行并表示，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度；增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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