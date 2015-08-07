中国央行：继续实施稳健货币政策 稳增长措施的效果逐步显现

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月7日 - 中国央行周五发布二季度货币政策执行报告，继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，更加注重松紧适度；同时及时进行预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。
报告并称，一系列稳增长政策措施的效果已逐步显现，价格涨幅低位企稳，总体仍有条件保持低位运行；市场利率低位稳定运行，社会融资成本继续下行，有助于支持实体经济。
“中期看推动经济增长不靠强刺激而是依靠改革创新来激发经济活力，”报告并称，经济内生增长动力尚待增强，货币政策的有效传导受到影响。
央行并称，要综合运用数量、价格等多种货币政策工具，保持适度流动性，保持货币信贷及社会融资规模合理增长，着力降低社会融资成本。
把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。
报告同时指出，在金融创新和技术发展的推动下社会资金更易流动和聚集，资产价格波动加大。
全社会债务水平继续上升，这些都增大了经济金融领域的潜在风险；要采取综合措施维护金融稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
央行并表示，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度；增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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