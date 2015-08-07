中国央行报告：将推动大额存单市场发展 部分替代理财可降低融资成本

路透北京8月7日 - 中国央行周五发布2015年二季度货币政策执行报告称，截止今年7月末大额存单发行6,816亿元人民币。央行将继续推动大额存单市场发展，有序推进存款利率市场化改革。

报告称，目前各期限存单利率接近相应期限存款基准利率的1.4倍，并低于相应期限的保本理财产品收益率。“通过规范化、市场化的大额存单部分替代理财等高成本负债产品，对于降低社会融资成本也具有积极意义。”

**以下为中国央行二季度货币政策执行报告中“面向企业和个人的大额存单正式推出”全文**

大额存单是由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的记账式大额存款凭证。从国际经验看，不少国家在存款利率市场化的过程中，都曾以发行大额存单作为推进改革的重要手段。

从中国情况看，近年来随着利率市场化改革的加快推进，除存款外的利率管制已全面放开，存款利率浮动区间上限已扩大到基准利率的1.5 倍，金融机构自主定价能力显着提升，分层有序、差异化竞争的存款定价格局初步形成，同时，同业存单市场的快速发展也为推出面向企业和个人的大额存单奠定了坚实基础。

2015年6月2日，人民银行正式发布《大额存单管理暂行办法》，6月15日，市场利率定价自律机制核心成员正式启动发行首期大额存单产品。大额存单推出以来，发行工作稳步推进，发行规模逐步提高，期限品种日益丰富，发行主体范围有序扩大，市场反应总体良好。

截至7月末，大额存单累计发行554期，发行总量为6,816亿元。从期限品种看，目前已发行存单包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年期、18个月、2年期和3 年期共8个期限品种，其中1年期与1个月期品种市场需求最高，占比分别为44.4%和18.5%。

从认购情况看，企业客户认购大额存单较为踊跃，面向企业大额存单共发行5,730亿元，占总发行量的82.9%。虽然受个人客户认知度等因素影响，发行人计划发行的面向个人大额存单较少，但个人客户认购积极性超出发行人预期，面向个人的大额存单共发行1,186亿元，占总发行量的17.1%。

从发行利率看，各期限存单利率接近相应期限存款基准利率的1.4 倍，并低于相应期限的保本理财产品收益率。7月30日，大额存单发行主体范围由市场利率定价自律机制核心成员扩大到基础成员中的全国性金融机构和具有同业存单发行经验的地方法人金融机构及外资银行，机构个数由9 家扩大至102 家。

总体而言，大额存单的推出是利率市场化改革的重要举措，有利于有序扩大负债产品市场化定价范围，健全市场化利率形成机制；有利于进一步培养金融机构的自主定价能力，促进金融机构加快业务转型，实现可持续发展；有利于培育企业、个人等市场参与者的市场化定价理念，为继续推进存款利率市场化进行有益探索并积累宝贵经验。

同时，通过规范化、市场化的大额存单部分替代理财等高成本负债产品，对于降低社会融资成本也具有积极意义。

下一阶段，人民银行将通过逐步扩大存单发行主体范围、促进存单二级市场交易等方式，继续推动大额存单市场发展，有序推进存款利率市场化改革。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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