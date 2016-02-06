中国央行：继续实施稳健货币政策 进一步完善人民币汇率市场化形成机制（更新版）

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路透上海2月6日 - 中国央行周六发布2015年四季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，做好供给侧结构性改革中的总需求管理，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道，着力解决经济金融运行中的突出问题。

报告称，要综合运用多种货币政策工具，优化政策组合，加强和改善宏观审慎管理，组织实施好宏观审慎评估，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。根据内外部经济金融形势变化，灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，从量价两个方面保持货币环境的稳健和中性适度。

央行表示，将盘活存量、优化增量，支持经济结构调整和转型升级。继续优化流动性的投向和结构，落实好“定向降准”的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款、再贴现和抵押补充贷款政策的作用，引导金融机构优化信贷结构。

“长期看，中国经济向好的基本面没有改变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的特质没有改变，随着供给侧结构性改革持续推进，全要素生产率有望将进一步提高，促进国民经济实现更高质量、更可持续的发展。”报告指出。

央行称，将进一步推进利率市场化，继续培育市场基准利率和收益率曲线，不断健全市场化的利率形成机制。探索利率走廊机制，增强利率调控能力，理顺央行政策利率向金融市场乃至实体经济传导的机制。

进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

支持人民币在跨境贸易和投资中的使用，稳步拓宽人民币流出和回流渠道。推进人民币对其他货币直接交易市场发展，更好地为跨境贸易人民币结算业务发展服务。密切关注国际形势变化对资本流动的影响，完善对跨境资本流动的宏观审慎管理。

此外，央行并指出，还将深化金融机构改革，通过增加供给和竞争改善金融服务；并有效防范和化解系统性金融风险，有效化解地方政府债务风险，完善政府债务管理，切实维护金融体系稳定。加强宏观审慎管理，引导金融机构稳健经营，督促金融机构深化改革，提高风险防控能力和水平。

**完善金融市场体系，深化金融机构改革**

报告指出，要推动市场创新，丰富债券市场产品和层次，更好地满足投资者需求。完善市场基础性制度建设和金融市场基础设施建设，强化市场监管，防范金融风险；提升市场对外开放水平，推动更多符合条件的境外发行人在银行间市场发行人民币债券，进一步扩大境外机构投资者范围。

深化金融机构改革，通过增加供给和竞争改善金融服务。落实政策性、开发性金融机构改革方案；推动中国农业银行“三农金融事业部”提高服务三农和县域的能力和水平。落实交通银行深化改革方案。继续推动资产管理公司商业化转型。

针对防范和化解系统性金融风险，央行指出，将加强全方位监管，规范各类融资行为，抓紧开展互联网金融风险专项整治，切实发挥好地方政府在防范化解金融风险、打击金融犯罪、维护地方金融和社会稳定中的作用，妥善处理风险案件。

**经济向好基本面未改**

对于宏观经济形势，央行还指出，当前中国经济下行压力主要来自资源能源等传统产业和产能过剩行业，长期看，中国经济向好的基本面没有改变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的特质没有改变，随着供给侧结构性改革持续推进，全要素生产率有望将进一步提高。

但是，从国际环境看，2016年美联储加息使主要发达经济体货币政策进一步分化，可能产生一定外溢效应。主要经济体货币政策的分化及其相互影响，将会激发全球资产配置的调整和风险的重新定价，进而加剧跨境资本流动的波动；美联储后续加息的节奏、力度等存在不确定性，政策溢出效应对跨境资本流动、大类资产配置、新兴金融市场以及宏观政策等都会产生重大影响。

当前国内经济下行压力仍然较大，同时债务水平还在较快上升，经济金融领域风险暴露增多。解决好这些问题，关键是要在适度扩大总需求的同时，加快推进供给侧结构性改革。

从价格形势看，当前物价涨幅较低、相对稳定，并继续呈现结构化特征，在结构调整过程中物价涨幅保持相对较低水平的概率较大，与此同时房地产价格等还在上升，并有可能向其他领域传导，需要继续观察和分析物价形势的发展变化，密切关注下一阶段价格走势。（完）